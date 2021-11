Rostock

Endlich wieder Livemusik bei der diesjährigen OZ-Weihnachtsgala. Die Studentinnen und Studenten der Hochschule für Musik und Theater freuen sich darauf in diesem Jahr nach der Corona-Pause auf der Bühne zu stehen und die Weihnachtszeit einzuläuten. Das bunte Programm soll für eine weihnachtliche Stimmung sorgen, so die HMT-Sprecherin Angelika Thönes. Dafür stehen unter anderem Stücke von Johann Sebastian Bach und ein Medley aus Weihnachtsliedern auf dem Plan.

Die beiden Konzerte finden am 4. Dezember um 15 und um 19.30 Uhr in der HMT (Beim St.-Katharinenstift 8) statt. Noch können Sie Karten für das beliebte Event kaufen. Diese gibt es in den OZ-Service-Centern und online unter oz-tickets.de. Eine Karte kostet 25 Euro. Mit dem OZ-Abo reduziert sich der Preis auf 22,50 Euro. Kinder bis 16 Jahre zahlen 19,50 Euro.

2G-Regel bei der OZ-Weihnachtsgala

Die Einnahmen vom Ticketverkauf werden der OZ-Aktion „Helfen bringt Freude“ gespendet. Im vergangenen Jahr kam das gesammelte Geld kranken Kindern zugute. Die Klinik-Nannys vom Projekt „Tommy nicht allein“ kämpfen gegen die Einsamkeit der Kinder, die in beiden Rostocker Krankenhäusern teilweise sehr lange medizinisch betreut werden müssen. Trotz der Pandemie kamen im vergangenen Jahr insgesamt 90 000 Euro zusammen. Die Weihnachtsgala konnte 2020 aufgrund der Krise zwar nicht stattfinden, als Ersatz gab es aber einen Livestream vom Konzert, den rund 900 Zuschauer verfolgten.

Bei der Veranstaltung herrscht eine 2G-Regelung. Kinder sind davon ausgeschlossen und müssen dagegen ihren letzten schulischen Corona-Test vorzeigen. Die Tickets werden personalisiert verkauft. Daher müssen beim Kartenkauf Adressdaten und Telefonnummer angegeben werden. Der Einlass vor Ort erfolgt jeweils eineinhalb Stunden vor dem Beginn des Konzertes, weil jeder Gast seinen Impf-oder Genesenenausweis, beziehungsweise die Kinder ihren negativen Corona-Test, vorzeigen müssen. Auch der Personalausweis ist erforderlich.

Von Gina Henning