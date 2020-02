OZ sucht bestes Störtebeker-Gesicht: Das sind die ersten Einsendungen

Die OSTSEE-ZEITUNG sucht Menschen in MV, die so aussehen wie der berühmte Seeräuber Klaus Störtebeker. Schicken Sie uns Ihr Foto, die besten Einsendungen werden veröffentlicht. Auf den Gewinner wartet ein tolles Fan-Paket für die Störtebeker-Festspiele in Ralswiek auf Rügen.