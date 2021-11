Rostock

Hexen, Zombies und vor allem viel Blut: Die Menschen in MV haben sich auch in diesem Jahr wieder viel Mühe bei ihren Kostümen zur wohl gruseligsten Nacht des Jahres gegeben. 20 schaurige Gestalten haben Bilder von sich bei der OZ-Aktion „Verrückteste Halloween-Verkleidung in MV“ eingereicht. Jetzt wird der oder die Gewinnerin gesucht.

So können Sie die Sieger küren – und selbst etwas gewinnen

Ab sofort haben alle OZ-Abonnentinnen und -Abonnenten die Chance, aus den Einsendungen ihren Favoriten zu wählen und das verrückteste Halloween-Kostüm zu küren. Der oder die Gewinnerin erhält einen 100-Euro-Gutschein für Galeria Karstadt Kaufhof.

Zur Abstimmung geht es hier.

Die Abstimmung ist bis Freitag, 5. November 2021, um 12 Uhr möglich. Gewinnen können auch die, die an der Umfrage teilnehmen: Wer mitmacht und sich im Anschluss registriert, hat die Chance auf einen 25-Euro-Gutschein für „Amazon“. Dieser wird unter allen Teilnehmenden verlost.

Unterschiedlichste Kostüme eingereicht

Uns haben die verschiedensten Bilder erreicht. J. Zibell von der Insel Rügen hat uns beispielsweise diese gruselige Collage geschickt. Zu sehen ist eine Filmfigur aus der Action-Comic-Verfilmung „The Crow – Die Krähe“ aus dem Jahr 1994.

Halloween auf Rügen: J. Zibell hat uns dieses Bild geschickt und schreibt dazu „The Crow/Die Krähe“. Quelle: J. Zibell

Caroline Bredek hat sich in diesem Jahr als Grusel-Clown zu Halloween verkleidet – verschmiertes Make-Up inklusive. Für die schaurigen Look hat sie das Bild noch schwarz-weiß eingefärbt.

Caroline Bredek hat uns einen Grusel-Clown geschickt. Quelle: Caroline Bredek

Seit fünf Jahren dekorieren Jana Lambrecht und Raik Mielke schon ihren gesamten Vorgarten in Grimmen anlässlich des Gruselfestes um. Dann gibt es eine schaurige Party mit Freunden vor dem Haus. „Jeder muss verkleidet kommen, jeder muss Süßigkeiten für die Kinder mitbringen. In diesem Jahr kamen sich erneut rund 300 Gruselmonster ihre Naschereien abholen und bedankten sich für unsere Show“, schreibt Jana Lambrecht zu ihrem Bild. Ihr Motto in Sachen Halloween-Makeup in diesem Jahr: Ein Auge reicht für jede Menge Halloween-Spaß.

Seit fünf Jahren dekorieren Jana Lambrecht und Raik Mielke schon ihren Vorgarten in Grimmen um. Quelle: Jana Lambrecht

Die Bilder aller schaurigen Gestalten können Sie hier noch einmal ansehen:

Zur Galerie Die OZ sucht das verrückteste Halloween-Kostüm: Noch bis Montagabend können auch Sie uns Fotos von Ihren Verkleidungen schicken. Zu gewinnen gibt es einen 100-Euro-Gutschein für Galeria Karstadt Kaufhof.

Vielen Dank für die zahlreichen Bilder!

Von Pauline Rabe