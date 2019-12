Bad Doberan

Sobald die Leitstelle Alarm auslöst, kann Martina Timm (64) sicher sein: Jetzt ist irgendwo für jemanden die schlimmste Stunde seines Lebens angebrochen. Weil er urplötzlich einen geliebten Menschen verloren hat. Dann fährt die Bad Doberanin los, bereit, dem Unglücklichen beizustehen, ihm zu helfen, das, was eben noch unvorstellbar war und nun Realität ist, zu begreifen. Martina Timm ist ehrenamtliche Notfallbegleiterin.

Plötzlicher Kindstod, tödlicher Unfall, Mord: Wird ein Mensch aus dem Leben gerissen, ist Martina Timm zur Stelle. Als Unterstützung für Polizisten, die Todesnachrichten überbringen müssen. Als Trösterin und Krisenmanagerin für die Angehörigen, die Tragödien verkraften müssen. Letzteren hilft sie dabei, Emotionen zuzulassen und auszuhalten. „Oft stehen die Leute erstmal völlig neben sich. Meine Aufgabe ist es, Struktur ins Chaos zu bringen.“ Behutsam zeigt sie Wege zurück in die Normalität – soweit es möglich ist.

130 Ehrenamtler im Einsatz

Seit zehn Jahren steht Martina Timm anderen in Extremsituationen bei. Auf die Idee dazu hat sie Andreas Schorlemmer gebracht. Der inzwischen verstorbene Polizeiseelsorger hatte damals beim Bikergottesdienst im Doberaner Münster von seiner Arbeit berichtet. „Ich dachte mir: Wenn du mal nicht mehr arbeitest, dann machst du das auch“, erinnert sich Martina Timm. Gesagt, getan: Sie lässt sich zur Notfallbegleiterin ausbilden.

Heute leitet sie eines von insgesamt zwölf Notfallbegleiterteams in Mecklenburg-Vorpommern, die von der Johanniter-Unfall-Hilfe getragen werden. Daneben schicken weitere Verbände, wie das Deutsche Rote Kreuz, in Notfällen Krisenhelfer in die Spur. Rund 130 aktive Ehrenamtler sind landesweit im Einsatz.

Verstärkung gesucht 16 Notfallbegleitungsteams mit rund 130 aktiven Mitgliedern gibt es derzeit in Mecklenburg-Vorpommern. Im vergangenen Jahr absolvierten sie landesweit 292 Einsätze. Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist landesweit Träger von zwölf Teams. Diese benötigen dringend Verstärkung. Wer die Ehrenamtler tatkräftig unterstützen möchte, hat ab Mai 2020 Gelegenheit dazu. Dann beginnt die Ausbildung für angehende Notfallbegleiter, deren Kosten durch das Land und die Johanniter-Unfall-Hilfe getragen wird. Interessenten können sich unter 0385 / 202 273 0 anmelden. Gesucht werden Menschen, die auf andere zugehen können, die aufmerksam zuhören und einfühlsam sind.

Eine Frage der Zeit

Martina Timms Truppe zählt 13 Mitglieder, ist zuständig für die Stadt Rostock und den umliegenden Landkreis und hat allein im zurückliegenden Jahr 34 Einsätze absolviert. Mehr wäre möglich. Dafür bräuchten die Helfer selbst Hilfe. „Wir suchen dringend Verstärkung“, sagt Timm. Kein leichtes Unterfangen, denn das Ehrenamt fordert. Vor allem Zeit.

Die Ausbildung erfolgt in zwei einwöchigen Blockseminaren. Anschließend sind die Mitglieder von Martina Timms Truppe in der Regel abwechselnd 24 Stunden in Rufbereitschaft. „Wenn man beruflich oder privat stark eingespannt ist, geht das schlecht.“

Helfersyndrom reicht nicht

Potentielle Neuzugänge müssen auch charakterlich überzeugen. Wer gedanklich mit Privatproblemen kämpfe, habe den Kopf nicht frei für die Sorgen derer, die ungeteilte Aufmerksamkeit brauchen, sagt Timm. „Ein Helfersyndrom allein genügt eben nicht. Man muss mit beiden Beinen fest im Leben stehen und psychisch belastbar sein.“ Auch sie habe schon Einsätze an einen Kollegen abgegeben, weil sie im Moment, da der Alarm kam, mit eigenen Dingen beschäftigt war. „Man muss sich immer selbst hinterfragen: Kann ich das gerade?“

Lautet die Antwort Ja, macht sich Martina Timm auf eine Achterbahn der Gefühle gefasst. Denn jeder Mensch reagiere anders auf Extremsituationen. „Einige sagen gar nichts, andere weinen heftig oder werden aggressiv.“ Die Notfallbegleiterin braucht Fingerspitzengefühl: Was braucht mein Gegenüber jetzt? Was sollte ich tunlichst vermeiden? „Ich helfe bei den ersten Schritten zur Problemlösung.“

Rituale als Medizin

Wie heftig der Einsatz auch war, sobald er beendet sei – in der Regel nach zweieinhalb Stunden – lasse sie Erlebtes hinter sich, erzählt Martina Timm. „Man darf das nicht mit nach Hause nehmen, sonst zerbricht man daran.“ Ihr hilft Berufserfahrung: Nach dem Medizinstudium habe sie 13 Jahre lang als Notärztin gearbeitet, erzählt die Bad Doberanerin. „Damals bin ich oft vom Ort des Geschehens weggefahren mit dem Gedanken: ,Eigentlich müsste ich bleiben’“. Zeit, Hinterbliebene zu trösten, blieb im Arbeitsalltag nicht. Heute kann sie sich die nehmen.

Weitere Trumpfkarte, um unversehrt zu bleiben: Rituale. Kehrt Martina Timm von einem schweren Fall heim, füllt sie als erstes das Einsatzprotokoll aus und schreibt sich dabei quasi den Ballast von der Seele. Genügt das nicht, bietet ihr Mann ihr eine starke Schulter. Daneben trifft sie sich vier Mal im Jahr mit ihrem Team zu einer Supervision.

Privat sind Martina Timm bislang große Schicksalsschläge erspart geblieben. Nur einmal stand die Polizei bei ihr vor der Tür, um den Unfall eines Familienmitglieds zu melden. „Da hab’ ich am eigenen Leib gespürt, was es heißt, nicht realisieren zu können, was gerade passiert.“ Auf den Schock folgte Erleichterung: Der Unfall ging glimpflich aus. All jenen, die nicht so viel Glück haben, steht die Medizinerin bei. Als Notärztin für die Seele.

Von Antje Bernstein