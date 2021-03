Reddelich

In diesem Jahr erfolgt der weitere Ausbau des zwölf Kilometer langen Obstlehrpfades, der durch die Dörfer Reddelich, Brodhagen und Steffenshagen führt. Ehrenamtlich arbeitende Mitstreiter des Projektes Obstarche pflanzen und pflegen um die 800 noch jungen Obstbäume. Darunter befinden an die 450 vom Aussterben bedrohte alte Sorten.

Der Obstlehrpfad wird dank der Förderung durch die Heidehof-Stiftung weiter ausgestattet. Dabei handelt es sich um das Aufstellen von Schautafeln über den Lebensraum Feldflur, die besonders für Kinder grafisch und textlich aufbereitet sind. „Weiterhin werden wir 50 Tafeln zur Erklärung der alten Obstsorten an den Baumpfählen anbringen“, so Dr. Silvia Kastell, Koordinatorin Projekt Obstarche und Obstlehrpfad des Kulturvereins für Reddelich und Brodhagen. „Ergänzend zu unserem Sortiment pflanzen wir neun Walnussbäume, da diese bisher noch wenig präsent sind.“

Walnussbäume prägen Landschaftsbild

Walnussbäume prägen als Solitärbäume das Landschaftsbild und sind für die menschliche Ernährung von hohem gesundheitlichen Wert. „Sie dienen im Winter auch den Wildtieren als Nahrung und können bis zu 500 Jahre alt werden“, so Silvia Kastell.

Die Obstarche braucht immer Unterstützer: „Wir freuen uns, wenn Bürger uns ehrenamtlich helfen“, sagt sie. „Wir bedanken uns herzlichst für die bisherige Hilfe, denn ohne dieses Ehrenamt würden wir solch ein Projekt nicht realisieren können.“

Arbeitseinsätze starten am 6. März

Die Arbeitseinsätze in diesem Jahr, Düngen mit Mist sowie Kompost, starten am 6. März in den 22 Streuobstwiesen und Streuobstbaumreihen. „Später im Sommer kommen auch das Bewässern der Bäume, Ausmähen der Baumscheiben und weitere Pflegearbeiten hinzu“, so Silvia Kastell.

www.obstarche-reddelich.de

Von OZ