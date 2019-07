Reddelich

Omas Gärten verschwinden zusehends. Diese kleinen Gartenparadiese, wo Obstbäume windschief wuchsen und dennoch eine gute Ernte einbrachten, wo es dazwischen summte und brummte von Insekten aller Art. Die wertvollen Refugien erfahren jetzt in manchen Orten eine Renaissance. Immer mehr Menschen interessieren und engagieren sich für Streuobstwiesen in Mecklenburg.

Seit mehr als fünf Jahren gibt es das Streuobstnetzwerk MV, in dem sich mehr als 150 Menschen zum Thema austauschen, vom Laien bis zum Pomologen. Sie alle eint ein Gedanke: „Mit Blick auf die Natur und nachhaltige Entwicklung sinnvoll wirtschaften“, sagt Ulrike Gisbier vom Streuobstnetzwerk MV und der Geschäftsstelle des Streuobstgenussscheins bei der Akademie für Nachhaltige Entwicklung MV. Das immer mehr Streuobstwiesen im Land entstehen, könne sie zwar nicht sagen. „Die letzten großflächigen Anlagen wurden Ende der 30er-Jahre angebaut, die Bäume sterben nach 60 bis 100 Jahren, es wird nicht nachgepflanzt“, erläutert Gisbier. Aber: „Ich habe den Eindruck, die Leute kümmern sich wieder mehr um das Thema.“

So zum Beispiel in der Gemeinde Reddelich bei Bad Doberan. Seit 2014 sind hier und in der Nachbargemeinde Steffenshagen 15 Streuobstwiesen entstanden. Die „ Obstarche Reddelich“ ist ein zu 100 Prozent ehrenamtliches Projekt des Kulturvereins für Reddelich und Brodhagen. „2019 wurden wir als offizielles Projekt der UN-Dekade biologische Vielfalt geehrt“, sagt Obstarche-Koordinatorin Dr. Silvia Kastell. „Das gibt uns Mut, unser Projekt eisern weiterzuverfolgen.“

Intensive Pflege in ersten 15 Jahren

Denn es war nicht immer leicht. Die Obstbäume brauchen in den ersten 15 Jahren intensive Pflege, damit aus ihnen einmal langlebige und ertragreiche Bäume werden. Zehn Mitstreiter pflanzten unter Beteiligung von Reddelichern und Anwohnern aus der näheren Umgebung hochstämmige Obstbäume auf 15 Streuobstwiesen/Obstbaumreihen.

Silvia Kastell ist Initiatorin der Obstarche in Reddelich bei Bad Doberan. Quelle: Sabine Hügelland

„Wir erhalten inzwischen 369 historische Obstsorten im Rahmen des Erhalternetzwerkes des Pomologenvereins und geben Edelreiser zur weiteren Verbreitung und Sicherung der Sorten für die Zukunft an Private ab.“ Die meisten Sorten stehen auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Kultursorten.

„Darüber hinaus haben wir 40 unbekannte Apfel- und Birnensorten aus MV gepflanzt, für die eine Sortenzugehörigkeit noch geklärt wird“, sagt Silvia Kastell. „Wer weiß, vielleicht befindet sich eine verschollene Sorte darunter oder eine, von der man glaubt, dass sie bereits ausgestorben ist. Diese Erhalterarbeit ist sehr wertvoll“, betont sie.

Ziel: Obstwanderweg als Lehrpfad

„Unser Konzept ist es, aus den 15 Streuobstwiesen einen Obstwanderweg als Lehrpfad zu entwickeln.“ Gepflanzt wurden auch 60 Apfelsorten, die für Apfelallergiker gut bis sehr gut vertragen werden. „Auch diese gesundheitlichen Schätze wollen wir im Rahmen des Obstlehrpfades den Apfelallergikern zum Probieren darbieten. Mit dem Erhalt der Streuobstwiesen möchten wir für uns und für die nachfolgenden Generationen etwas besonders Wertvolles schaffen“, sagt Silvia Kastell.

Die Ernte soll in ungefähr fünf Jahren bei beginnendem Ertrag der Bäume für jedermann möglich sein – gegen Abgabe einer Spende für die Pflege und Erhaltung der Streuobstwiesen. „Sozusagen Erhaltung durch Nutzung.“ Für über 100 Bäume bestehen schon Patenschaften. Geburts- und Hochzeitsbäume können ebenfalls gepflanzt werden.

Arbeitseinsätze für die Pflege der Bäume

2019 verbrauchten die jungen Bäume von April bis heute an die 32 000 Liter Wasser. In einem Guss immer 50 bis 100 Liter pro Baum, um die Wurzeln in der Tiefe zu fördern. „Auch Dünger, Mahd und der Erziehungsschnitt der Bäume verschlingen viel Geld und ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden von unseren treuen Mitstreitern“, macht sie klar. 2019 waren dafür bisher 15 Arbeitseinsätze nötig, um die Pflege der Bäume zu sichern.

„Wir schätzen den Erfahrungsaustausch mit anderen Projekten, sind im Streuobstnetzwerk MV angebunden und Mitglied im Pomologenverein“, so Silvia Kastell. Mit dem Obst-Gen-Garten Bad Schönborn, der in Baden-Württemberg seit 20 Jahren aufgebaut wird, fand ebenfalls ein Austausch statt. Am 10. August lädt die Obstarche in Reddelich zu einem Streuobstgenusstag MV ein.

Patenschaften für Bäume in Retschow

Birne, Pflaume, Äpfel – auch in anderen Orten Mecklenburgs kann Obst geerntet werden. 14 Obstbäume pflanzten Gemeindevertreter und Anwohner 2017 auf einer Fläche am Fulgengrund in Retschow bei Bad Doberan, die zur Streuobstwiese wird. „Wir haben alte und moderne Sorten“, sagt Initiator Berno Grzech. Fachwissen holten sie sich von Silvia Kastell von der Obstarche Reddelich. Jeder Baum hat einen Paten, der sich um ihn kümmert. „Gemeindevertreter sind die ersten Paten. Wir wollen erreichen, dass Bürger und Anlieger sich an der Streuobstwiese beteiligen und jeden Herbst eine Pflanzaktion starten.“

Baumpflanzaktion 2017 in Retschow: Alte und moderne Obstsorten wachsen hier. Quelle: Anja Levien

An der Ferienhofanlage „Luisenhof“ in Admannshagen bei Bad Doberan befindet sich eine kleine Streuobstwiese mit 20 Bäumchen alter Obstbaumsorten. Die Ernte wird später zu Produkten für das Café verarbeitet.

Nienhagen plant Streuobstwiesen

Auch im Ostseebad Nienhagen sollen Streuobstwiesen entstehen. „Ende Oktober, Anfang November werden wir mit dem Pflanzen beginnen“, sagt Brigitte Lange, Vorsitzende des Vereins für Natur- und Umweltschutz im Ostseebad Nienhagen. „Wir stellen am 17. August zum Gespensterwaldfest im Ort unseren Pflanzplan vor und möchten Leute gewinnen, die einen Patenbaum erwerben“, so die Nienhägerin. Auch dieser Verein widmet sich vorrangig alten Obstbaumsorten, um sie zu erhalten.

Das produzierte Obst und die Produkte kommen einmal der Allgemeinheit zugute. Zwischen den Obstbäumen sind Blühwiesen angedacht, denn viele Kräuter locken Insekten an, die Baumschädlinge fernhalten. Bereits im Vorfeld ließen sich die Vereinsmitglieder von den Mitgliedern der „ Obstarche Reddelich“ beraten. „Unser Wunsch ist, dass uns einmal ein Obstlehrpfad verbindet.

Hier gibt es Obst Auf der Internetseite www.mundraub.de sind Orte auf einer Karte eingezeichnet, an denen man kostenfrei Obst, Kräuter und Co. im öffentlichen Raum finden kann. So gibt es für die Region in und um Wismar 63 Einträge, für Grevesmühlen 7, rund um Rostock mehr als 274. Einige Einträge reichen jedoch bis 2013 zurück. Eine Garantie, ob die Bäume und Sträuche noch stehen, gibt es nicht.

Schaugarten mit Obstwiese in Börzow jedes Wochenende geöffnet

In Börzow bei Grevesmühlen betreibt Kristin Brandt eine Biogärtnerei mit Schaugarten samt Obstwiese. „Ich bin Pomologin und kenne mich mit alten Sorten aus“, sagt sie. Ihr Anliegen: „Den Leuten ins Gedächtnis zurückholen, dass wir fruchtbares Land in MV haben, das wir nutzen sollten.“ Auf 3,5 Hektar gibt es in ihrem Schaugarten Äpfel, Quitten, Haselnüsse, Walnüsse, Wildkräuter. Das Obst wird für die Produkte im anliegenden Café verwendet. Bis September ist der Schaugarten, An der Kirche 6, Sonnabend und Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Kristin Brandt bei einer Führung im Küchengarten des Klützer Schlosses. Die Pomologin betreibt einen Schaugarten in Börzow. Quelle: Michael Prochnow

Als Pomologin stehe sie auch beratend zur Seite, wenn jemand eine Obstwiese anlegen möchte. Rund um Börzow gibt es zwar noch weitere solcher Wiesen, aber „wir haben alte, kleine Flächen, die nicht mehr gepflegt werden.“

In Groß Stieten bei Wismar bewirtschaftet Johannes Schmidt vom Hof Medewege bei Schwerin eine Streuobstwiese. „Die Fläche hinter dem Fußballplatz ist öffentlich zugänglich“, sagt er. Geerntet wird das Obst, darunter Äpfel und Birnen, aber vom Hof Medewege.

Umweltpreis für Papendorfer Schule

2017 ist die Warnowschule in Papendorf mit dem Jugend-Umwelt-Preis des Landes Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden. Ihr Projekt: „Unsere Streuobstwiese hält uns in Schwung, ob Äpfel, Bienen, Alter oder Jung - Die Einbindung unserer Obstwiese in die Umweltbildung der Warnowschule Papendorf“. Seit 1995 gibt es hier eine Streuobstwiese, die in diverse Projekte der Schule eingebunden wird. Es gibt Apfel-, Bienen-, Regenwurm- und Schneckenprojekte. Zudem werden Baumpatenschaften vermittelt und zum Apfelfest kommt die ganze Gemeinde zusammen.

Wer Interesse an Streuobstwiesen hat, kann sich auf der Internetseite des Streuobstnetzwerkes informieren: www.streuobstnetwerke-mv.de

Sabine Hügelland und Anja Levien