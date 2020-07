Bad Doberan

Eigentlich hatten Stadtvertreter, Verwaltung und Investor für den geplanten Weiterbau des Service-Centers in Heiligendamm eine Lösung gefunden. „Wir verkaufen in einem ersten Schritt an Investor Klaus König lediglich eine 20 Quadratmeter große Fläche“, hatte Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) erklärt. „Damit ist der Bau des zweiten Gebäudes möglich.“

Denn genau diese 20 Quadratmeter hätten gefehlt, um den Komplex an der Seedeichstraße baulich in einer geraden Linie fortführen zu können, so Arenz: „Das ist ein sehr positiver Kompromiss – damit dürften alle Seiten zufrieden sein.“

Nicht ganz, sagt jetzt Stadtvertreter Harry Klink (KuSS): „Das Servicecenter in Heiligendamm wird gebaut – nur wie?“ Bereits im Jahr 2004 hätten die Rostocker Architekten Briese/Hass einen Entwurf zur Bebauung dieses Bereichs vorgelegt, welcher ein Servicecenter südlich der Seedeichstraße sowie eine Terrasse zum Verweilen über die Dünen mit Fahrstuhl für Behinderte und neuem Rettungsturm vorsah. „Die Stadt wollte gestalten, wurde aber nie Eigentümer der Fläche“, macht Klink deutlich. „Das wurde nach heutigem Stand ein erfahrener Projektentwickler – der will seit acht Jahren bauen.“

Nur öffentliche Zuwegung relevant

Nunmehr lägen vier Voten des früheren sowie des aktuellen Bauausschusses vor, die dem Verkauf einer kleinen Fläche zustimmen. Bedingung: Im Kaufvertrag wird die Skizze der öffentlichen und behindertengerechten Zuwegung zu den geplanten Terrassen Bestandteil. „Mehr nicht“, betont Klink. „Dennoch kam es nach der letzten Bauausschusssitzung kurzfristig zu einer Beschlussvorlage des Bürgermeisters, die sich als nicht umsetzbar erwies.“ Daraufhin hätten erneut alle Beteiligten (Stadtvertreter, Verwaltung, Investor) getagt und festgelegt, dass nur verkauft werde, wenn im Kaufvertrag die erwähnte Zuwegung verankert sei.

Harry Klink (KuSS), Stadtvertreter Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Die jetzt gefundene Lösung sehe vor, dass die Lage kurz vor Fertigstellung beider Gebäude neu bewertet und erneut über eine Nutzung der vakanten Flächen geredet werde, hatte Jochen Arenz erklärt: „Dann wird ja deutlich, ob wie versprochen Gewerbe und Gastronomie entstanden und die öffentlichen Zugänge geregelt sind – oder ob der Investor doch nur Ferienwohnungen gebaut hat.“

Lückenhaftes Protokoll

Andere Darstellungen, dass die Dachterrasse öffentlich zugänglich sei sowie öffentliche Toiletten im Gebäude angeboten werden müssten, „sind unrealistische Wünsche eines Einzelnen“, meint Harry Klink. „Weiterhin wurde festgelegt, dass Stadt und Investor das Protokoll der gemeinsamen Beratung gemeinsam erstellen und unterschreiben, damit es endlich einem guten Ende entgegen geht.“

Die Anmerkungen des Investors, die sich mit den Ergebnissen der letzten Beratung gedeckt hätten, seien hier nicht aufgenommen worden: „Wenn sich Klaus König nun von der Stadt abwendet, ist das nachvollziehbar“, sagt der Stadtvertreter. „Ich wünsche mir endlich die Fertigstellung dieses Bereiches, der dann – neben dem erkämpften Saisonparkplatz – das Seeheilbad abrundet.“

Von Lennart Plottke