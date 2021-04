Öffnungen: So will Bad Doberan Corona-Modellregion werden

Bad Doberan

Shoppen in der Innenstadt, Kaffee trinken auf der Restaurant-Terrasse, Ausstellungen besuchen im Museum – nach Auffassung von Bürgermeister Jochen Arenz sollte das alles in Bad Doberan schon sehr bald wieder möglich sein. „Ich bewerbe mich mit unserer Stadt als ,Modellregion für ein sicheres Öffnen unserer Gewerbe/Gastronomie/Freizeit- und Fitnesseinrichtungen‘ in Pandemiezeiten“ erklärt Arenz. „Nach Absprache mit dem Land kann der Landkreis solche Modellregionen schaffen – Niedersachsen hat vorgemacht, wie es funktioniert.“

„In Bad Doberan liegt die Anzahl positiv getesteter Personen stabil zwischen null und drei.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

30 Kommunen hatten sich im Nachbar-Bundesland für entsprechende Corona-Lockerungen und Öffnungen von Läden, Kultur und Außengastronomie beworben – 14 Gemeinden haben letztlich grünes Licht bekommen. So dürfen etwa in Braunschweig, Cuxhaven, Hildesheim oder Lüneburg Einzelhandelsgeschäfte, Außenbereiche von Restaurants und Cafés, Fitnessstudios, Kinos, Theater oder Galerien mit klaren Regeln öffnen: Der Zutritt ist möglich, wenn ein negativer Corona-Test vorliegt und die von der Kommune vorgegebene App zur Kontaktnachverfolgung genutzt wird.

„Ich wüsste nicht, warum das bei uns nicht auch gehen sollte“, meint Doberans Bürgermeister. „Grundvoraussetzung ist erstmal ein Inzidenzwert von unter 50 – in Bad Doberan liegt die Anzahl positiv getesteter Personen stabil zwischen null und drei.“ Die allermeisten Bürger seien sehr diszipliniert: „Es gibt so gut wie keine Verstöße gegen die Corona-Verordnungen.“

Fast alle Geschäfte sind inhabergeführt

Die jetzt angestrebten vorsichtigen Öffnungen seien der nächste logische Schritt, ist Arenz überzeugt: „Wenn ich negativ getestet bin, kann ich ja auch einkaufen gehen.“ Dabei profitiere Bad Doberan von einer günstigen städtischen Struktur: „Es gibt hier keine großen Einkaufszentren, fast alle Geschäfte sind inhabergeführt, wir haben außer donnerstags am Markttag keine zentralen Plätze, an denen es zu größeren Menschenansammlungen kommen kann, das Einkaufen ist ‚weitläufig‘ möglich.“

Darüber hinaus biete die gesamte Gastronomie auch Außenplätze an, sagt Jochen Arenz: „Und auch die Freizeitmöglichkeiten an der Sommerrodelbahn sind Outdoorangebote.“ In Bad Doberan gebe es „sehr motivierte Händler, Gastronomen und Fitnessbetreiber mit qualifizierten und funktionierenden Hygienekonzepten“, macht Arenz deutlich. „Ich kenne fast alle Gewerbetreibenden persönlich und stehe in engem Austausch mit ihnen – eine persönliche Kontaktaufnahme ist kurzfristig immer möglich.“

Er könne diesen Vorstoß nur gut finden, sagt etwa Michael Bolz, Inhaber des „Café Zikke“ im Alexandrinenhof: „Wir als Restaurant erfüllen doch von Anfang sämtliche Hygienebestimmungen – und obwohl seit vier Monaten bekannt ist, dass sich die Leute hauptsächlich im privaten Bereich anstecken, dürfen wir immer noch nicht wieder öffnen.“ Sollte es doch kurzfristig wieder losgehen, sei er „sowas von bereit“, stellt Bolz klar: „Unser Außenbereich wartet sehnlichst auf Gäste.“

Unternehmer seit einem halben Jahr ohne Einnahmen

Auch er stehe voll hinter der Idee einer Doberaner Modellregion, sagt Thomas Unterfranz, Inhaber des Fitnessstudios im Sport- und Freizeithaus Am Walkmüller Holz: „Ich finde das hervorragend – zumal ich seit einem halben Jahr kein Geld mehr bekomme.“ Denn auch sein Studio sei seit November 2020 geschlossen: „Als Politiker kann ich gut von Lockdowns reden und die am besten noch um zwei weitere Jahre verlängern – ausbaden müssen das am Ende immer wir.“

Ein Fitnessstudio werde in Bad Doberan aktuell sogar als Testzentrum genutzt, betont Jochen Arenz: „Insgesamt haben wir in der Stadt drei Testzentren – zwei davon liegen direkt im Zentrum.“ Allein am Dienstag seien beim DRK in der Sporthalle am Verbindungsweg mehr als 300 Personen ohne Wartezeit getestet worden: „Die Stadt möchte Verantwortung übernehmen und sich vorbehaltlich der Zustimmung der Stadtvertreter, wovon ich ganz sicher ausgehe, an den Kosten für die Testzentren beteiligen.“

Die Kreisverwaltung reagiert indes verhalten auf Arenz’ Vorstoß: „Der Landkreis Rostock ist grundsätzlich offen für Modellprojekte“, erklärt Sprecher Michael Fengler. „Aus Bad Doberan liegt dazu eine Ideensammlung des Bürgermeisters vor, die jedoch noch nicht den in Paragraf 13b der Corona-Landesverordnung genannten Kriterien für ein Modellprojekt genügt.“ Demnach muss es vor der Zulassung von Modellprojekten unter anderem ein ordnungsgemäßes Auswahlverfahren geben, das durch die zuständigen Behörden festgelegt wird. Bereits im Auswahlverfahren müssen der zuständigen Behörde geeignete Sicherheits- und Hygienekonzepte vorgelegt werden.

Landesministerien sollen einbezogen werden

„Die Ideen aus Bad Doberan sollten fachlich konkretisiert werden, bevor man sie öffentlich diskutiert.“ Michael Fengler, Sprecher Landkreis Rostock Quelle: MARGIT WILD

„Die Ideen aus Bad Doberan sollten zudem fachlich konkretisiert werden, bevor man sie öffentlich diskutiert“, macht Kreissprecher Fengler deutlich. „Dazu liegt dem Landkreis Rostock jedoch nichts vor.“ Darüber hinaus müsse auch das Gesundheitsministerium einbezogen werden.

Er finde diesen jetzt vorgegebenen Weg „etwas unglücklich“, sagt Jochen Arenz: „Das Thema sollte doch viel mehr regionalisiert werden – in Schwerin sitzt vielleicht jemand, der Bad Doberan vorher noch nie gesehen hat und die örtlichen Gegebenheiten gar nicht kennt.“ Dennoch werde er den zuständigen Ministerien und dem Landkreis umgehend ein schlüssiges Konzept gemäß der Corona-Verordnungen vorlegen, so Arenz: „Das ist bei uns ja alles schon vorhanden – ich bin gespannt, ob dann ein Auswahlverfahren in Gang gesetzt wird. Mein Ehrgeiz ist geweckt.“

Von Lennart Plottke