Öl im Hafen von Kühlungsborn: Technisches Hilfswerk übt den Ernstfall

Kühlungsborn

Die Ölabwehrgruppe des Technischen Hilfswerks (THW) Bad Doberan fand sich am Sonnabend zur Geräteübung im Kühlungsborner Bootshafen ein. Auf dem Hafenvorplatz konnten sich die 18 Ehrenamtler mit ihren Fahrzeugen und Geräten ausbreiten.

Wegen der Corona-Pandemie ist es noch ruhig im Hafen. Nur vereinzelt werkeln ein paar Skipper an ihren Booten. Wenn das THW zur Übung ausrückt, geht das ohne Alarmsirene und ohne Stoppuhr. „Die Termine der Übungen sind den Mitgliedern in den allermeisten Fällen bekannt“, sagt Holger Kleine. Er ist der Zugführer der Ölabwehrgruppe und achtet darauf, dass alle Aufgaben an diesem Tag solide erfüllt werden.

Nach längerer Zeit ist es wieder das erste Training in größerer Formation. „Wegen Corona haben wir in den vergangenen Monaten in kleineren Gruppen geübt“, berichtet Kleine. Einmal in der Woche steht gewöhnlich für alle Ausbildung auf dem Plan. Am zweiten Samstag im Monat steht dann ein mehrstündiges Training an.

Holger Kleine, Zugführer beim THW. Quelle: Rolf Barkhorn

Trainiert wird für die Sicherheit

Schon damit eine Ölabwehr auch im Ernstfall funktioniert, muss so etwas regelmäßig trainiert werden. Das weiß auch Gerd Susemihl, Geschäftsführer der Touristik Service Kühlungsborn GmbH (TSK), die den Bootshafen betreibt. „Ich finde gut, was sie machen. Als Ehrenamtler investieren sie sehr viel von ihrer Zeit und bringen sich ein, genauso wie die Kameraden von der Feuerwehr. Wir unterstützen THW und Feuerwehr gern, schließlich sind sie auch für unsere Sicherheit da. Und Sicherheit hat man nicht von oben. Dafür muss geübt werden“, sagt Susemihl und berichtet, dass eine Woche zuvor die Freiwillige Feuerwehr Kühlungsborn ebenfalls eine Übung im Hafen abgehalten hatte.

Gerd Susemihl, Chef des Hafenbetreibers TSK. Quelle: Cora Meyer

Derweil sind einige Frauen und Männer der Einsatzgruppe damit beschäftigt, Planen an einem abgestellten Container, einer Vorzeltkonstruktion ähnlich, anzubringen. Der Container ist so etwas wie der zentrale Anlaufpunkt der Übung. „Darin befinden sich Bekleidung, Ausrüstung und Geräte“, erläutert Holger Kleine. Jedes Teil habe seinen festen Platz und dieses System müsse jeder von ihnen genau kennen.

Auch Boote werden zu Wasser gelassen, zum Einsatz kommen das zehn Meter lange Arbeitsboot aus Aluminium und ein Schlauchboot. Die Boote dürfen nur von denen gefahren werden, die auch im Besitz des amtlichen Sportbootführerscheins sind. Aktive Mitglieder im THW erhalten die Möglichkeit, den Führerschein wie andere Nachweise auch, über die Organisation zu erwerben – eine kleine Gegenleistung für Einsatzbereitschaft und Trainingsfleiß. Auf der Ostsee wartet auf die Besatzung des Arbeitsschiffes eine Standardübung. Sie muss eine bewusstlos auf dem Wasser treibende Person, simuliert durch eine Puppe, bergen und in den Hafen bringen. Die Aufgabe wird gelöst und die „Person“ an Land weiter versorgt.

Öl wird aus der Kordel gepresst

Die Boote werden dann auch am Nachmittag noch einmal gebraucht. Höhepunkt der Übung ist das Ausbringen der sogenannten „Mob-Kordel“ im Hafenbecken. Die mit flauschigen Polyesterfasern versehene Schnur wird kreisförmig auf der Wasseroberfläche ausgebreitet und mit Bojen gesichert. Die beiden Enden führen zur Maschine, mit der die Schnur zur einen Seite reingezogen und zur anderen wieder rausgeführt wird. Ölfilme lassen sich damit größtenteils abbauen, wenn sie sich noch nicht zu weit ausgebreitet haben. Bei Schweröl, wie es große Schiffe in ihren Tanks haben, kann diese Methode allerdings nichts ausrichten, erklärt einer der THW-Männer.

Zur Galerie Die Ölabwehrgruppe des THW Bad Doberan trainierte am Sonnabend im Kühlungsborner Bootshafen den Einsatz verschiedener Geräte.

Angetrieben wird die Maschine, die das Öl aus dem Polyester regelrecht auswringt und das Öl in einem Behälter sammelt, von einem Dieselmotor. Wenn dieser anspringt! Per Muskelkraft mit einer Handkurbel muss der Diesel gestartet werden. Das klappt erst nach einigen Anläufen. „Das liegt vermutlich am Treibstoff. Mit Biodiesel gibt es da öfter mal Probleme“, sagt Holger Kleine. Aber der Motor läuft dann doch und die Kordel wird Meter für Meter durch die Mangel genommen. Dass sie viel Dreck aus dem Wasser holt, ist jedoch nicht zu befürchten. Denn auf der Wasseroberfläche des Hafens schwimmt kein Öl. Zum Glück ist das Ganze nur eine Übung. Den Trainingstag schätzt Zugführer Kleine schließlich als gelungen ein. Nach sechs Stunden ist die Übung zu Ende.

Von Rolf Barkhorn