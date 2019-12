Ölfilm auf dem Hellbach entdeckt

Neubukow

Wieder hat es den Hellbach erwischt: Nach massivem Fischsterben im Dezember 2018 – Jauche war über die Regenwasserleitung in das Gewässer gelangt – und Hunderten Litern Gärreste, die sich im März nach einem Verkehrsunfall in den Bach ergossen hatten, kam hier am vergangenen Wochenende wohl einiges Hydrauliköl dazu.

Neubukows Bauamtsleiterin Anke Schmuck-Suchland war am 7. Dezember auf dem Weg ihre Frühstücksbrötchen zu kaufen, als sie nach eigenen Angaben gegen 9 Uhr auf dem Keneser Bach, wie die Schliemannstädter den Hellbach an dieser Stelle nennen, einen Ölfilm entdeckte. Schnell hatte sie auch den Zulauf für diese Verunreinigung nahe des Bahnübergangs Keneser Tor/Bahnhofsplatz ausgemacht und war zum quasi gegenüber wohnenden Bürgermeister geeilt.

Am Samstag wurde Umweltamt alarmiert

Roland Dethloff alarmierte umgehend den Bauhofleiter der Stadt und Ralf Winter kam schließlich mit zwei Mitarbeitern – sperrte mit Ölschwengeln die offensichtliche Ausflussstelle des Öls in den Keneser Bach ab. „Da wir nicht die eigentliche Ursache klären konnten, wurde gegen 11 Uhr über die Leitstelle das Umweltamt entsprechend informiert“, sagte dazu gestern der Rathauschef auf OZ-Anfrage rückblickend.

Nach OZ-Informationen soll die Ursache bei einem geplatzten Hydraulik-Schlauch auf dem nahegelegenen Industrie- und Gewerbegelände liegen. „Wir haben hier die Polizei, Frauen von der Unteren Wasserbehörde, was ist hier los“, fragte dort gestern ein Neubukower, der nicht in der Zeitung genannt werden möchte, in der Nähe des Lindenwegs die OZ.

Als einen indirekt „Betroffenen“ bezeichnete sich der Leiter mehrerer Ceravis-Standorte, der zufällig wegen einer „Arbeitssicherheitsbegehung“ in Neubukow weilte, und verwies auf das gerade stattfindende Gespräch mit einer Mitarbeiterin der Unteren Wasserbehörde in der Öl-Sache. Letztere bot der OZ an, sich wegen Auskünften über den Vorfall an den Landratssprecher Michael Fengler zu wenden. Der bemühte sich gestern noch um Aufklärung und meldete am Abend per Telefon: „Wir sind über die Gewässerprobleme in Neubukow informiert worden. Das Umweltamt ist unmittelbar hinzugezogen worden und die Ermittlungen dazu dauern noch an, es gibt noch kein Ermittlungsergebnis.“Auch beim Zweckverband Kühlung in Bad Doberan bat die Assistentin der Geschäftsführung, Ilona Seelmann, die Redaktion darum, sich am Mittwoch wieder zu melden.

Regenwasserleitungen werden saubergespült

Wie Neubukows Stadtbauhofchef Ralf Winter in der Sache gestern noch berichtete, wollte der Zweckverband seine Regenwasserleitungen spülen und vorher alle Leitungen, die vom Industriegelände „runterkommen“, absperren. Das bestätigte ein Firmen-Mitarbeiter aus dieser Gegend der OZ: „Sie setzen jetzt eine Blase in die Leitung beim Team-Bau vor.“ Sein Kollege ergänzte: „Das ist ein Ballon vor dem Rohr, damit das Öl nicht weiterlaufen kann. Von der anderen Seite pumpen sie es dann raus. Morgen früh halb acht wollen die wohl spülen.“

Wie Ralf Winter gestern weiter sagte, habe er mittlerweile mal hingeguckt, wie der Stand sei, und nachgefragt, wer sich um die Entsorgung der Ölschwengel kümmere. Das laufe jetzt alles über das Umweltamt. Von dem sei dafür ein Entsorgungsunternehmen beauftragt worden, das auch die ölbindenden Würfel am Ausfluss platziert hätte: „Wir sind da eigentlich raus.“

Von Thomas Hoppe