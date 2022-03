Offene Arbeitsstellen in der Region Rostock - diese Jobs sind gefragt

Bad Doberan

Die Rostocker Arbeitsagentur hat mit Blick auf die Arbeitslosenzahl im März einen leichten Rückgang verzeichnet. Nach Informationen von Agenturchefin Anke Diettrich wurden im Landkreis Rostock 5860 Menschen ohne Job gezählt – 146 weniger als im Februar und 906 weniger als vor einem Jahr. Damit einher geht eine Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent – vor zwölf Monaten lag dieser Wert noch bei 6,2 Prozent.

Gute Chancen für Arbeitsuchende in fast allen Bereichen

„Der Personalbedarf ist mit fast 5000 offenen Stellen in der Stadt und im Landkreis Rostock so hoch wie nie zuvor“, macht Diettrich deutlich. „Beschäftigungsmöglichkeiten und gute Chancen für Arbeitsuchende gibt es in nahezu allen Wirtschaftsbereichen.“ Dabei sei die Nachfrage nach Arbeitskräften besonders im Gastgewerbe (561 offene Stellen), im Gesundheits- und Sozialwesen (543) sowie im Handel (519) groß.

Von Lennart Plottke