Bad Doberan

Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen oder sich den Booster holen möchte, kann das in den kommenden Tagen ohne Anmeldung oder Termin in Bad Doberan, Kröpelin, Satow und Rethwisch machen.

Ein mobiles Impfteam kommt am Donnerstag, 9. Dezember, nach Bad Doberan. Dieses ist von 9.30 bis 17 Uhr in der Sporthalle Bad Doberan, Verbindungsstraße 3. Wenn alle Impfdosen verimpft sind, ist Schluss, informiert Bürgermeister Jochen Arenz. Personalausweis und Impfpass nicht vergessen. Verimpft wird das Vakzin von Biontech/Pfizer oder Moderna.

Der Facharzt für Allgemeinmedizin Jörn von Campenhausen bietet in seiner Praxis in Kröpelin, Rostocker Straße 6, am Sonnabend, 11. Dezember, von 10 bis 14 Uhr Impfungen ohne Terminanmeldung an. 300 Moderna-Impfdosen stehen für die Erstimpfung sowie Boosterimpfungen fünf bis sechs Monate nach Zweitimpfung zur Verfügung. Impfpass und Versichertenkarte sind mitzubringen. Geimpft wird ab 30 Jahren.

Ein mobiles Impfteam kommt am 16. Dezember nach Satow. Hier können sich von 9.30 bis 17 Uhr Einwohner der Gemeinde Satow unabhängig einer Priorisierung eine Impfung gegen das Coronavirus holen. Geimpft wird in der Mehrzweckhalle, Seestraße 9, mit dem Vakzin von Moderna. „Es werden keine Impftermine vergeben. Die Impfung erfolgt entsprechend der Anwesenheit. Jeder Einwohner der Gemeinde Satow kann unabhängig von der Priorisierung eine Impfung bekommen, solange der Vorrat reicht“, informiert die Gemeinde Satow. Der Personalausweis ist mitzubringen, ebenso die Einwilligungserklärung zur Schutzimpfung gegen Covid-19. Letztere kann über die Homepage der Gemeinde (www.gemeinde-satow.de) unter „Aktuelles“ heruntergeladen werden.

In Zusammenarbeit mit der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde bietet Dr. Lutz Baumbach in der Kirche in Rethwisch mittwochs und freitags jeweils in der Zeit von 18 bis 19 Uhr Impfungen gegen Covid-19 mit dem Impfstoff von Moderna für Personen über 30 Jahren an. Die Impfaktion ohne Anmeldung geht bis zum 17. Dezember und wird am 5. Januar 2022 im gleichen Rhythmus wieder aufgenommen.

Im Impfzentrum nur mit Termin

Im Impfzentrum des Landkreises Rostock auf dem Flughafen Rostock-Laage wird montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 20 Uhr und sonnabends von 9 bis 17 Uhr geimpft. Wer sich hier impfen lassen möchte, muss vorher über die Impfhotline des Landes unter 0385 / 202 711 15 einen Termin vereinbaren.

Von Anja Levien