Bad Doberan

Es ist Winter. Kalt und windig. Julia Kieseler läuft beschwingt durch die Stadt. Viele drehen sich nach ihr um. Nicht nur, weil sie hübsch ist und eine positive Ausstrahlung hat. Es sind ihre nackten Füße, die viele irritieren. Julia Kieseler ist ganzjährig Barfußläuferin aus Überzeugung – und weil es sie seit 20 Jahren glücklich macht und dazu noch gesund hält.

Dabei sind ihre gepflegten, tätowierten Füße geschmeidig und fühlen sich weich an. Keine Spur von Hornhaut. „Mittlerweile habe ich Lederhaut“, sagt Kieseler. „Hornhaut kommt gar nicht mehr.“ Immer trägt sie Nagellack auf den Zehen. Ihre Füße sind echte Hingucker: „Auf dem linken Fuß habe ich ein Freundschafts-Tattoo mit meiner besten Freundin. Auf dem rechten der Ausläufer eines Ornaments, das mit einem Lebensbaum beginnt.“

Dumme Sprüche wie „Na, Schuhe vergessen?“ hört sie ab und an: „Aber seit ich in Bad Doberan wohne, viel weniger. Eher kommen nette oder neugierige Fragen, warum ich das tue.“ Auch ihre Hochzeit im vergangenen Jahr feierte sie ohne Schuhe. Nur ihre Großeltern können sich nicht an ihre Nacktfuß-Leidenschaft gewöhnen.

Begonnen wegen Knieproblemen

Damit begonnen hat Julia Kieseler wegen einer Verletzung, deren Folge starke Knieschmerzen waren. Das Barfußlaufen brachte Erleichterung. Mittlerweile ist sie so gut wie schmerzfrei: „Auch meinem Rücken tut das gut.“ Die 36-Jährige beschäftigte sich immer intensiver mit dem Thema und den gesundheitlichen Folgen des Barfußlaufens. Ohne Schuhe zu gehen, erdet; es mache was mit einem, stellte sie fest. Julia Kieseler begann zu recherchieren: „Wo gibt es Barfußläufer auf der Welt und warum, fragte ich mich.“ Spannungskopfschmerz und verspannter Nacken, all das kann mit den Füßen zusammenhängen, weiß sie.

Nur wenn das Thermometer nicht mehr als vier Grad Minus anzeigt, „ziehe ich Leguano-Barfußschuhe an“. Ihre Fußstruktur änderte sich mit dem Barfußlauf, auch ihr Gang: „Ich gehe ganz anders.“ Auf Moos laufen, das sei eine ganz besondere und angenehme Erfahrung.

Ein „Erinnerungspaar“ im Schrank

Barfußschuhe erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, weil viele Menschen den gesundheitlichen Wert und das Wohlempfinden unterschätzen, das dabei entsteht. „Die Qualität der Schuhe ist jedoch wichtig, denn ich stecke ja barfuß darin“, sagt sie. Im Dezember 2021 stieg sie kurzzeitig auf diese Schuhe um: „Aber ich war froh, als ich sie Silvester wieder los war.“

Nackt, aber immer gepflegt sind ihre Füße. Quelle: Privat

Die komplette Umstellung zur ganzjährigen Barfußläuferin gelang allerdings nicht von heute auf morgen. Erst begann Julia Kieseler in einem Sommer bis in den Herbst hinein, nur Flipflops oder Schläppchen zu tragen. Dann weitete sie die Zeit immer mehr aus, bis sie das Fußwerk komplett wegließ. Normale Schuhe trägt sie gar nicht mehr: „Ein Erinnerungspaar habe ich noch im Schrank.“

In England auf High Heels gelaufen

Die gebürtige Warnemünderin lebte kurz in Nienhagen, bevor sie für zweieinhalb Jahre nach England als Au-pair ging: „Da habe ich noch viele High Heels getragen.“ Ihren Großeltern zuliebe kam sie nach Deutschland zurück. Hier wurde sie staatlich anerkannte Ernährungstherapeutin. Doch richtig glücklich war die junge Frau damit nicht: „Viele Menschen sind gar nicht gewillt, sich wirklich umzustellen – es war demotivierend.“

Nach der Geburt ihres ersten Sohnes wurde „Mrs. Sporty“ in Rostock ihr Arbeitgeber. Ihr Wissen um Gesundheitsbewegung konnte sie dort vertiefen und Weiterbildungen absolvieren. Als der zweite Sohn zur Welt kam, gab Julia Kieseler private Ernährungsberatungen: „Aber der Sport fehlte mir.“

2017 folgte der Umzug nach Bad Doberan und die Arbeit bei „Vital aktiv“. Zunächst begann sie nur privat, für Freunde Outdoor-Unterricht zu geben. Das sprach sich rum: „Da kam mir der Gedanke, mich selbstständig zu machen.“ Sie gründete in der Corona-Krise ihr Unternehmen „Kie PT-Kieseler Personal Training“. Seit drei Jahren ist Julia Kieseler nun rundum glücklich: „Das ist wirklich Berufung. Meine absolute Leidenschaft.“

Ihr Studio befindet sich in der Nähe der Sommerrodelbahn: „Zu mir kommen sehr kleine Gruppen und ich gebe Einzelunterricht.“ Dabei werde zuerst erforscht, wo der Klient gesundheitlich stehe: „Für jeden Teilnehmer erarbeite ich einen individuellen Sportplan.“ Getriezt wird bei ihr niemand. Es sei ein respektvoller, wohlwollender Umgang, wo auch Humor nicht fehlen darf.

Yoga und Pilates mit in ihren Räumen

Auch Julia Kieseler trainiert regelmäßig: „Ich gehe mit mir achtsam um.“ Helfen kann sie nicht nur bei Verspannungen und Schmerzen. Auch bei Hallux valgus und Fersensporn hat sie Übungen, die zum Erfolg führen können. Wer zu ihr kommt, trainiert meist zwei- bis dreimal die Woche. In ihren Räumen gibt Conny Plotz Yoga und Pilates. Das ergänzt ihr eigenes Gesundheitsprogramm. Infos: www.kiept.de

Von Sabine Hügelland