Bastorfer Feuerwehrwehr zeigt, was sie kann

Bastorf

Ein Mädchen auf einem Fahrrad und ein Junge auf einem Tretroller sind am Samstag vor dem Feuerwehrgerätehaus in Bastorf zusammengestoßen. Zum Glück für beide war die Jugendfeuerwehr sofort zur Stelle – und der Unfall nur eine Übung. Mit der zeigten die Jungen und Mädchen beim Tag der offenen Tür der Wehr ihr Können. „Erste Hilfe ist sehr wichtig“, sagt Jugendwartin Christina Utecht. „Wie schnell kann es vorkommen, dass beim Spielen etwas passiert. Und dann wissen sie, was zu tun ist.“ Was man nicht tun sollte, wenn eine Pfanne auf dem Herd in Brand gerät, demonstrierten die Kameraden aus der aktiven Wehr. „Erstmal zeigen wir, was passiert, wenn Wasser auf brennendes Fett trifft. Und dann löschen wir das Feuer mit Schaum ab“, sagt Wehrführer Jürgen Tremp.

Am selben Tag feierte die Gemeinde vor dem Gerätehaus Oktoberfest. „Und da macht es Sinn, wenn wir gleich einen Tag der offenen Tür machen“, sagt der Wehrführer. Bereits zum fünften Mal präsentiert sich die Feuerwehr in diesem Jahr auf diese Weise. Das sei auch wichtig, um neue Mitglieder zu gewinnen, sagt Jürgen Tremp 12 Mädchen und Jungen sind momentan in der Jugendwehr von Bastorf. Sie kommen auch aus Kühlungsborn und den umliegenden Orten. Der Jugendarbeit kommt der Erlös einer Tombola im Gerätehaus zu Gute.

Ab dem frühen Nachmittag zeigten die Feuerwehrleute nicht nur ihr Können sondern auch ihre Technik und einen Teil ihrer Chronik. Darin waren Bilder von den Erfolgen der Bastorfer bei Wettkämpfen in den vergangenen Monaten zu sehen. Später am Tag trat, wie in den Vorjahren, der Shantychor Reriker Heubojen vor dem Gerätehaus auf. Am Abend wurde getanzt. „Dazu gibt es Showeinlagen des Karnevalsklub Kühlungsborn“, sagt Moderator Maik Schernikau.

Von Cora Meyer