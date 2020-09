Bad Doberan

Es wurde am Sonnabendvormittag eng auf dem Hof der alten Vogtei in Bad Doberan. Bis um 10 Uhr sollten eigentlich alle Fahrzeuge für die Präsentation beim 1. Bad Doberaner Oldtimertreffen bereitstehen. Aber es trafen auch nach halb elf immer noch Oldtimer ein. Einige hatten schon eine mehrstündige Fahrt hinter sich. „Das ist unglaublich. Es übertrifft bei weitem unsere Erwartungen, es sind sogar Fahrer aus Lübeck und von der Insel Rügen hier“, erzählt Dirk Behm, der das Meeting für mobile Liebhaberstücke mitorganisiert hat.

Wertvolle Liebhaberstücke

Maximal 60 Fahrzeuge waren eingeplant, die Zahl wurde dann auch längst erreicht. Schweren Herzens stellte Behm dann gegen 11 Uhr die Einfahrt zur Vogtei mit einem Plakataufsteller zu. Eingetroffen waren bis dahin bei schönstem Spätsommerwetter Fahrzeuge, die allesamt eines gemeinsam haben: Als Sammlerobjekte haben sie für ihren Besitzer einen unschätzbaren Wert. Weil einige von ihnen unzählige Stunden an Freizeit in Wiederaufbau, Reparatur oder Pflege investiert und andere vielleicht mit ihrem Oldie sogar echte Geldanlagen angeschafft haben.„Da muss man gar nicht lange herumreden. Hier stehen heute ein paar Millionen Euro auf dem Platz“, rechnet Dirk Behm.

Hingucker und Exoten

Denn es sind ein paar echte Hingucker dabei, Nobelkarossen aus den 50er und 60er Jahren, zumeist gebaut in den USA. Darunter ein schneeweißer Destiny Classic von Ford im allerbesten Zustand. Wie mit Marty Mc Flys Zeitmaschine aus „Zurück in die Zukunft“ in frühere Zeiten versetzt, mag sich der Betrachter fühlen, wenn er vor dem Chrysler Plymouth steht, von denen die ersten Modelle in den späten 1940er Jahren und spätere noch in den 1950ern gebaut wurden.

Lotus Seven, Zweisitzer Cabrio 4-Ganggetriebe 4 Zylinder (1,6 kcm) 105 PS Fordmotor, BJ 1968 in England Karosserie GFK Quelle: Rolf Barkhorn

Eher an Verfilmungen von Rosamunde Pilcher erinnert dagegen der dunkelrote Lotus Seven des Kühlungsborners Christian Dittmann. Ähnlich schmucke Cabrios fahren in solchen Filmen die Schönen und Reichen in England. Dort stammt auch der Lotus von Dittmann her. 1968 wurde er gebaut, 1979 wurde er das erste Mal in Deutschland zugelassen. „Schön, dass es dieses Treffen heute gibt. Für mich eine tolle Gelegenheit, den Lotus Seven zu zeigen“, meint der Kühlungsborner. Sein Cabrio stößt gleich zu Beginn bei den Besuchern auf reges Interesse. Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos), der zusammen mit Bürgervorsteherin Katy Hoffmeister ( CDU) die Fahrzeuge inspiziert, hat sich gleich in den roten Zweisitzer verguckt.

„Ein tolles Gefährt! Es passt gut zu unserer Veranstaltung“, schwärmt Arenz. Auch dem Bürgermeister ist es nicht entgangen, dass die Ausstellungsfläche für die Oldtimer am Ende etwas knapp wurde. „Gewiss hätten wir draußen auf der Rennbahn mehr Platz gehabt, aber wir haben bewusst einen Platz in der Innenstadt gewählt, weil wir den Bad Doberanern und ihren Gästen etwas bieten wollen. Die Rennbahn liegt drei Kilometer außerhalb, das ist für viele schon zu weit.“

Trotzdem meinte der Bürgermeister in Anlehnung an eine beliebte Traditionsveranstaltung mit Oldtimern auf der Doberaner Rennbahn auch: „Wir haben hier heute einen Hauch von Schwanenrallye“. Bei einer Neuauflage des Treffens im nächsten Jahr werde man sich Gedanken machen, wie man es noch erweitern kann. Fürs Erste aber zeigte sich Arenz schon mal sehr zufrieden mit der Resonanz bei den Besitzern der Oldtimer und den Bad Doberanern.

Fahrzeuge mit Erinnerungswert

Die Besucher bewundern an diesem Tag aber nicht nur die Exoten unter den Oldtimern. Auch jene Fahrzeuge, die noch bis vor 40 oder 30 Jahren das Straßenbild im Osten mit prägten, sorgten für großes Interesse. Und mit so manchem dieser Ostalgie-Kutschen verbinden sich Erlebnisse und Erinnerungen. Der Nienhäger Marco Thiel hat seinen hellblauen Saporoshez mitgebracht, ein Fahrzeug ukrainischer Herkunft. Das Fahrzeug ist mit einem luftgekühlten 4-Takt-Benzinmotor ausgestattet, der im Heck des Pkw untergebracht ist. Spitznamen gab es für den Saporoshez einige. Thiel hat seinen an der Heckscheibe kleben: „Stalins letzte Rache!“

Bequemer als im ukrainischen Fiatnachbau saß man im Wolga. Davon wurden am Sonnabendin Bad Doberan gleich zwei gezeigt, der M21, („Eisenschwein“) und sein Nachfolger GAZ 24. In den 1,80 Meter breiten gut gefederten Limousinen ließen sich Partei –und Staatsfunktionäre kutschieren, der Wolga war im Straßenbild aber auch als Taxi präsent.

Aber solche Geschichten spielten nur am Rande eine Rolle, die Freude am schönen Hobby steht an diesem Tag im Vordergrund. Bemerkenswert ist, dass fast alle Oldtimerfreunde berichten, dass es kaum Probleme bei der Beschaffung von Ersatzteilen für die Oldies gibt. Und das trifft für die US-Amerikaner ebenso zu wie für die Fahrzeuge aus der ehemaligen Sowjetunion. Auf den Oldtimermarkt hat sich die Branche längst fokussiert. Sogar für den Trabant 601, das Auto des Jahres 1989, das selbstverständlich nicht fehlte, gibt es noch immer genug Ersatzteile.

Dass ihre Autos auch auf freier Strecke noch fahren können, bewiesen die Teilnehmer des 1. Bad Doberaner Oldtimertreffens dann bei ihrer Ausfahrt nach Heiligendamm.

Von Rolf Barkhorn