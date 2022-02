Bad Doberan

Geschlossene Gruppen, Quarantäne, Notbetrieb: Die Kitas im Landkreis Rostock werden von der Omikron-Welle voll erwischt. „Wir haben bei einer Kita schon Notbetreuung“, sagt Susann Wieland, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Bad Doberan. Dort müssen sogar beide Elternteile in systemrelevanten Berufen arbeiten, damit das Kind in die Einrichtung kommen darf. „Das mussten wir auch schon einmal verlängern, weil andere Kollegen erkrankt waren.“ Das DRK betreibt neun Kitas im Landkreis.

„In anderen Einrichtungen ist es noch so, dass wir nur einzelne Gruppen in Quarantäne schicken mussten oder sie isoliert betreuen“, sagt Susann Wieland. „Wir versuchen, die Betreuungszeiten aufrechtzuerhalten, um den Eltern trotzdem noch ein Angebot machen zu können.“ Dieses versuche man, solange wie möglich – in Abstimmung mit dem Jugendamt. „Aber wenn zu viele Mitarbeiter erkranken, müssen wir zu solchen Maßnahmen greifen.“ Im Landkreis gilt die 10-tägige Quarantäneregelung, frühestens nach sieben Tagen könne man sich freitesten.

Erzieher und Kinder erkranken

Auch in der Kita „Uns’ Windroos“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Bad Doberan gibt es einige Corona-Fälle. „Betroffen sind Mitarbeiter, aber zunehmend auch Kinder“, sagt die Leiterin Heike Breinlinger. „Die erwischt es jetzt ganz schön.“

Derzeit seien sechs Mitarbeiterinnen an Corona erkrankt, bei einer stehe das Testergebnis noch aus. Verschärft werde die Personalsituation zusätzlich durch Urlaub und andere Krankheitsfälle. Eine Krippengruppe ist bereits komplett geschlossen, bei einer weiteren sei zu befürchten, dass es demnächst dazu komme. Die Eltern seien bereits informiert.

„Betrieb so lange wie möglich aufrechterhalten“

Einige hätten daraufhin von sich aus entschieden, ihre Kinder zu Hause zu lassen. „Wir sprechen auch gezielt Eltern an, von denen, wir wissen, dass sie in Elternzeit sind“, sagt Heike Breinlinger. „Das ist aber die Entscheidung der Eltern, wir haben da keine Handhabe“. Sie möchte sich aber ausdrücklich bei denjenigen bedanken, die sich dafür entscheiden. „Es ist natürlich nicht einfach. Den Kindern fehlen ja auch die Kinder.“

Wenn die Gruppe geschlossen wird, müssen alle Kinder zu Hause bleiben. „Ich würde den Eltern empfehlen, die Kinder testen zu lassen, weil sie ja keine Symptome zeigen“, sagt die Kitaleiterin.

In einer weiteren Gruppe der Einrichtung sei nur noch eine Erzieherin im Dienst. „Der Betrieb kann noch aufrechterhalten werden, wenn auch mit gekürzten Öffnungszeiten“, sagt Heike Breinlinger. „Das wollen wir nur solange beibehalten, wie die sieben Mitarbeiter erkrankt sind. Aber es darf nicht noch mehr passieren.“

Auch Kinder und Erzieher der Kita „Waldgeister“ in Nienhagen befinden sich seit dieser Woche in Quarantäne. Entsprechende Verfügungen des Landkreises gibt es derzeit auch unter anderem für die Kita „Im Amtsgarten“ in Neubukow und „Pusteblume“ in Kröpelin.

Auswirkungen auch auf andere Bereiche

Die zunehmenden Corona-Fälle in den Kitas wirken sich auch auf andere Berufszweige aus. „Wir haben bisher zwar keine betroffenen Mitarbeiter“, sagt Korinna Lembke, Leiterin des Johanniterhauses in Bad Doberan. „Wir merken aber, dass die Kindergärten betroffen sind.“ Wenn Mitarbeiter wegen Quarantäneanordnungen zu Hause belieben und ihre Kinder betreuen müssten, führe das auch zu Ausfällen.

Darauf ist man in der Einrichtung vorbereitet. „Seit Beginn haben wir Pandemiepläne, die wir regelmäßig anpassen“, sagt die Leiterin. „Darauf greifen wir zurück.“ Personal könne innerhalb der Wohngruppen verschoben werden, Dienstzeiten angepasst oder Mitarbeiter aus freien Tagen zurückgeholt werden. „In größter Not würden wir Hilfe über den Regionalverband anfordern. Aber das wäre wirklich der letzte Schritt.“ Denn dann würden diese Mitarbeiter anderswo fehlen. Korinna Lembke ist erleichtert, dass im Johanniterhaus sehr viele Mitarbeiter geimpft sind. „Durch die hohe Boosterquote wären sie relativ schnell aus den Quarantänezeiten wieder raus.“

Auch beim Zweckverband Kühlung (ZVK) nehmen die Krankmeldungen noch nicht zu. „Wir haben seit November immer mal wieder Ausfälle“, sagt Geschäftsführer Frank Lehmann. Zum Teil seien es die Mitarbeiter selbst, die erkranken. Oft müssten sie aber auch wegen Quarantäneanordnungen im familiären Umkreis zu Hause bleiben. „Was wir noch nicht hatten, ist ein Ausbruch im Verband. Das führe ich auch auf unsere Schutzmaßnahmen zurück“, sagt der Geschäftsführer.

Die würden auch über das hinausgehen, was zulässig sei. Solange kein negativer PCR-Test vorliege, dürfen die Mitarbeiter auch nach Ablauf der Quarantänefrist nicht wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. „Ich möchte nur Mitarbeiter hier haben, bei denen ich sicher bin, dass sie negativ sind – obwohl natürlich immer ein Restrisiko besteht.“

Beim Zweckverband gibt es in bestimmten Bereichen die Möglichkeit, unter Quarantänebedingungen zu arbeiten. An speziellen Arbeitsplätzen wurde die Möglichkeit geschaffen, dass sich die Mitarbeiter allein umziehen und allein duschen können. „Wenn wir weiter so durchkommen, würde mich das sehr freuen“, sagt Frank Lehmann.

