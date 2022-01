Rostock

Aus dem Homeoffice arbeiten – für Thomas Ebeling und seine Kameraden ist das nicht möglich. Auch Abstand können sie nicht halten. Jedenfalls nicht im Notfall. Und dennoch: Rostocks größte Freiwillige Feuerwehr bereitet sich darauf vor, bei steigenden Fallzahlen und selbst auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle einsatzbereit zu sein.

Die Feuerwehr Groß Klein hat für sich die 2G-plus-Regel eingeführt. Ein heikles Thema: „Wir brauchen jede Frau und jeden Mann. Eigentlich widerstrebt es uns, jemanden auszuschließen“, sagt Wehrführer Ebeling. Aber derzeit gehe es im Zweifelsfall nicht anders. Die Einsatzbereitschaft hat Vorrang.

Keine Feiern, keine Geselligkeit

60 Aktive zählt die Groß Kleiner Wehr. Bis zu 160 Einsätze fahren die Männer und Frauen pro Jahr. Den allergrößten Teil in „ihrer Region“, in Groß Klein, Evershagen, Schmarl. „Aber auch in die KTV, in den Seehafen, nach Gehlsdorf rücken wir bei Bedarf aus“, erklärt Wehrführer Ebeling. Im Schnitt geht also alle zwei Tage der Pieper. Pandemie hin oder her.

Nur mit Masken geht’s in den Einsatz: Fahrer Steffen Beilfuhs und Jan Lehwald von der Freiwilligen Feuerwehr Rostock-Groß Klein. Quelle: Dietmar Lilienthal

In einer Feuerwehr freiwillig aktiv zu sein, im Ehrenamt – das sei aber mehr als „nur“ die Lust am Retten, am Löschen: „Es geht auch um Kameradschaft, auch um Teamgeist und Geselligkeit“, sagt der Groß Kleiner Feuerwehrmann Christian Fust. Doch all das bleibt seit zwei Jahren auch in der Feuerwache direkt am Warnowufer auf der Strecke. Weihnachtsfeiern, Grillabende, gemütliche Beisammensein – abgesagt. Lockerungen? Fehlanzeige. „Das fehlt uns allen schon sehr“, sagt auch Hans Kukla. „Wir sehen uns seit Monaten eigentlich nur noch bei Einsätzen.“ Im Herbst 2021 konnte die Wehr immerhin ihren Lampionumzug ausrichten. Ein Lichtblick unter freiem Himmel.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Viele Kameraden haben sich seit zwei Jahren kaum gesehen“, so Ebeling. Die Feuerwehr hat sich aufgeteilt. Möglichst wenig Begegnungen, möglichst kleine Gruppen. Wenn das Virus doch mal einen von ihnen erwischt, soll es nicht gleich die ganze Truppe aus dem Verkehr ziehen können. „Mit Omikron wird das natürlich nochmal wichtiger.“ Auch privat würden sich viele Retter zurückhalten. Aus Verantwortungsbewusstsein.

Geübt wird in Kleinstgruppen

Vor Corona trafen sich bis zu 25 Aktive jeden Mittwoch zu ihren Übungsabenden und zur Weiterbildung. Passé. „Wir üben nur noch alle zwei Wochen – und zwar aufgeteilt in kleine Gruppen von maximal zwölf Leuten“, sagt Ebeling. Jederzeit gibt es mindestens drei getrennte Gruppen: „Wenn eine davon ausfällt, weil die Kameraden in Quarantäne oder sogar erkrankt sind, können noch zwei ausrücken.“ Fehlt auch in denen Personal, rückt jeder Gruppenführer mit einem Fahrzeug und nur fünf statt acht Helfern aus. „Das geht im Notfall. Für eine brennende Mülltonne brauchen wir wirklich keine acht Leute.“

Vor Übungen muss sich jeder Feuerwehrmann testen. „Im Einsatz geht das natürlich nicht. Deshalb gilt Maskenpflicht.“ Auch in den roten Feuerwehrautos. Umstritten hingegen ist das Thema Impfung: Der Wehr-Vorstand in Groß Klein hat sich für 2G plus entschieden. „Zum Glück haben wir eine sehr hohe Impfquote, fast 90 Prozent. Zwei Drittel der Kameraden sind sogar schon geboostert“, verrät Ebeling.

Die Kinder dürfen wieder kommen

Zwei gute Nachrichten in diesen Zeiten: Die Wehr kann seit wenigen Wochen mit einer neuen Simulationsanlage üben. Eine 16 000-Euro-Anschaffung, getragen vom Förderverein und finanziert aus dem Strategiefonds des Landes. Ralf Mucha, SPD-Vorsitzender des Innenausschusses im Landtag und selbst Mitglied der Wehr: „Die Anlage wird mit Gas betrieben. Wir können damit im Freien verschiedene Brände simulieren – Lagerfeuer, Wohnungsbrände, Fettbrände in Küchen, Mülleimer in Flammen. Die Wehren können dann üben, wie sie die schnell und effizient bekämpfen.“

Übung im Freien, mit neuem Equipment: Hans Kukla arbeitet mit einem Feuerlöscher, hinten Ralf Mucha. Quelle: Dietmar Lilienthal

Und noch ein Lichtblick: „Länger als ein Jahr durften uns keine Kinder mehr besuchen“, sagt Hans Kukla. Er ist der Mann, der für die Wehr und vor allem für Brandschutz wirbt, auch in Kitas und Schulen. „Wir haben die ersten Gruppen jetzt wieder hier gehabt und ihnen unsere Technik gezeigt. Für die Kleinen ist das immer ein tolles Erlebnis.“ Und: „Es ist echt schade, dass das so lange nicht möglich war.“

So plant die Berufsfeuerwehr Sollte die Omikron-Welle auch im Rostocker Brandschutz- und Rettungsamt zu vermehrten Ausfällen führen, setzt die Stadt einen Notfallplan in Kraft: Schritt 1: Auf den Feuer- und Rettungswachen gelten strenge Hygienemaßnahmen. Innen gilt die Maskenpflicht, die Mannschaften von Feuerwehr und Rettungsdienst werden getrennt. Und: Alle Rettungskräfte müssen sich täglich testen. Schritt 2:Die Schichten werden angepasst. Statt drei Schichten pro Tag wechseln Rettungsdienst und Berufsfeuerwehr auf ein Zwei-Schicht-Modell. Zwölf Stunden Dienst statt acht Stunden. Bis 30 Prozent Ausfall könnten so kompensiert werden. Schritt 3:Fällt noch mehr Personal aus, bekommt der Rettungsdienst Vorrang. Menschenleben haben Priorität vor dem Brandschutz. Im Klartext: Lieber Menschen retten als Gebäude. Die Feuerwehr rückt dann nur noch mit einer Not-Besatzung aus, Freiwillige Wehren und auch Wehren aus dem Umland könnten dann zur Hilfe gerufen werden.

Von Andreas Meyer