Online-Karneval aus Satow: Livestream mit Männerchor und Funkengarde

Barbie, Batman, Pittiplatsch, Mamas und Papas und sogar der Elferrat des Satower Karnevalvereins Satowia (SKV) sind alles Helden. Mit dem Motto „Clowns und Helden beim SKV – Wir feiern das Leben mit Satow Radau“ haben die Jecken am Sonnabend ihren Karneval per Livestream online gefeiert. Per Chatfunktion machten viele mit.

Drei Kameras sind auf die Bühne im Studio des Satower Karnevalvereins (SKV) Satowia gerichtet. Sehr viele Kabel sind durch den Raum verlegt, um Bild und Ton in die Wohnzimmer der Zuschauenden des Livestreams zu schicken. Benjamin Teubler, der für Video- und Schnitt verantwortlich ist, prüft vor Beginn noch mal die Technik, die mit Unterstützung der Firma Juris aufgebaut wurde. Guido Krüger, Minister im Elferrat und Moderator für diesen Abend, geht noch mal seine Notizen durch, DJ Hannes Russnak checkt final die Musikplaylist, bevor der Livestream startet.

Verein möchte in unruhigen Zeiten Freude senden

Seit Dezember arbeiten die Vereinsmitglieder an der Umsetzung des Online-Karnevals. „Wir machen das hier für unsere Mitglieder, um den Zusammenhalt zu fördern, um den Brauchtum zu pflegen“, sagt Guido Krüger. Vereinsvorsitzender Erhardt Liehr nickt zustimmend. Auf einer außerordentlichen Elferratssitzung hatte sich das Gremium beraten, welche Botschaft der Verein vor dem Hintergrund des in der Ukraine ausgebrochenen Krieges senden möchte. „Wir wollen in den unruhigen Zeiten und bei der Belastung Freude und positive Energie senden“, sagt Guido Krüger.

Freude und Spaß gibt es dann auch. Showtanzgruppe, Männerballett, Büttenredner und Co. zeigen ihr neu einstudiertes Programm. Den Anfang macht der Kinderkarneval. „Karneval ohne Pauken und Trompeten, darf es auch in diesem Jahr nicht geben“, sagt Kinderprinz Emil. Und natürlich darf auch ganz viel „Satow Radau“ und die Funkengarde nicht fehlen. Letztere tanzt zur Pippi-Langstrumpf- und Gummibärenbande-Melodie. Sicherlich für einige die Helden der Kindheit.

Prinz Emil und Prinzessin Friederike sind übrigens die Experten, was Helden angeht, wie sie sagen. Paw Patrol und Lady Bug gehörten in die Aufzählung genauso wie Mama und Papa. „Der Elferrat habe sich in der Superheldenliste ziemlich weit oben eingenistet.“ Warum, wird nicht gesagt.

Vereinsvorsitzender zeigt sich als Clown

Pittiplatsch, der bei den Kindern als Überraschungsgast auftauchte, wird von den Jugendlichen per Rakete wieder nach Hause geschickt. Prinz Richard reibt lieber an der Wunderlampe und holt so Funkengarde und Tänzerinnen vor die Kamera.

Der Satower Karnevalsverein (SKV) Satowia hat Online-Karneval gefeiert. Im Livestream zeigten die Narren ihr neues Programm. Quelle: Screenshot vom SKV-Livestream/Anja Levien

Vor die Kamera tritt dann kurz darauf der Elferrat. Vorsitzender Erhardt Liehr hat sich zum Clown gemacht. In diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes: Er erscheint als Clown verkleidet. Die Hauptaussage seiner Rede, in der er über die vergangenen zwei Jahre mit Pandemieausbruch, Impfdebatte und Coronawellen berichtetet: „Corona ist nur noch im Suff zu ertragen.“

Der Satower Karnevalsverein (SKV) Satowia hat Online-Karneval gefeiert. Hier zu sehen der Elferrat mit Vorsitzenden Erhardt Liehr als Clown verkleidet. Quelle: Screenshot vom SKV-Livestream/Anja Levien

Daraufhin starten Hannes Russnak und Guido Krüger die Party im SKV-Studio mit den ersten Tanzliedern, die immer wieder zwischen den einzelnen Programmpunkten gespielt werden. „Die ganze Welt ist heute Abend in Satow vereint“, sagt Hannes Russnak in Bezug auf den Chat, in dem unter anderem aus Sanitz, Rostock, Berlin, von der Insel Rügen, aus dem Vogtland und der Schweiz gegrüßt wird. Nebenbei spenden die Zuschauer für den SKV, der den Livestream kostenlos anbietet.

Als ein Highlight im Livestream schaltet Guido Krüger ins – wie er sagt – SKV-Außenstudio zur Frauentanzgruppe, die sich in einem Büro aufhält und ihre Tanzeinlage dort startet. Wenig später tritt die Showtanzgruppe auf und wechselt während des Tanzens zwei Mal das Outfit. Da dürfen die Zuschauer gespannt sein, wie das live aussehen wird. Am 10. Juni wird das Programm beim Satower Sommerfest Open Air präsentiert.

Der Satower Karnevalsverein (SKV) Satowia hat Online-Karneval gefeiert. Die Frauentanzgruppe hielt sich im SKV-Außenstudio auf. Quelle: Screenshot vom SKV-Livestream/Anja Levien

Der Männerchor hat in diesem Jahr an den schönsten Ecken Satows gesungen und das im Video festgehalten. So drehten sie unter anderem vor der Kirchenruine und auf dem Steg des Satower Sees. Im Chat wird die Videoeinlage begeistert gefeiert.

Kurz vorm Finale bricht der Livestream ab, geht wenig später aber weiter. „Ein bisschen Spannung muss sein“, sagt Guido Krüger und leitet dann ins Finale über, in dem der vereinseigene Song gesungen wird. Danach startet die After-Show-Party.

Und hier kommt überraschend Gesundheitsminister Karl Lauterbach vorbei. Er habe bei Markus Lanz abgesagt, um im SKV-Studio nach der Einhaltung der Hygieneregeln zu sehen. Guido Krüger lässt es sich nicht nehmen, den Gesundheitsminister spontan zu interviewen, möchte wissen, wann das Präsenzverbot im Karneval aufgehoben werde. „Ich denke, wir brauchen noch sechs bis acht Booster, dann können wir über Lockerungen nachdenken.“ Dann werde es vielleicht möglich, von der Haustür zur Mülltonne zu gehen.

Wer den Online-Karneval verpasst hat, kann sich ihn ab 5. März noch mal anschauen. Dann gibt es bei der Ministerin für Nachwuchskarneval Ulrike Winkhaus im Blumenladen „Sonnenblume“, Alte Gärtnerei 2, einen USB-Stick für 9,99 Euro, auf dem das Programm gespeichert ist.

Von Anja Levien