Satow

An diesem Wochenende findet der Karneval in Satow statt. Zwar feiert der Satower Karnevalsverein Satowia (SKV) nicht mit Familie, Freunden und Gästen zusammen in der Mehrzweckhalle der Gemeinde, doch ein Event haben die Narren dennoch auf die Beine gestellt.

Wie auch im vergangenen Jahr wird es einen Livestream geben. Das Besondere 2022: Die Karnevalsfans müssen auf nichts verzichten. Den Einmarsch des Elferrates, den Auftritt von Funkengarde und Männerballett sowie Büttenreden wird es dennoch geben. Das neue Programm wird im Livestream aus dem SKV-Studio in Satow gezeigt. Ab 18.30 Uhr geht es los. Das Motto der 52. Session: „Clowns und Helden beim SKV – Wir feiern das Leben mit Satow Radau“.

Der Link ins Studio wird ab 18 Uhr freigegeben, verrät Elferratsminister Guido Krüger. Los geht es um 18.30 Uhr. „So haben alle ausreichend Zeit, zu gucken, ob alles läuft.“ Wer den Stream auf dem Fernseher sehen möchte, braucht ein internetfähiges Gerät oder muss den Laptop an den Fernseher anschließen. Der Link zum Livestream ist über die Homepage www.satowia.de erreichbar oder auf der Videoplattform YouTube zu finden, wenn die Stichworte Satow und Karneval eingegeben werden.

Um 18.30 Uhr wird das neue Programm vom Kinderkarneval zu sehen sein, 19 Uhr folgt der Jugendkarneval. 19.30 Uhr werden Fotos und Mitschnitte vom Saisonauftakt am 13. November 2021 gezeigt.

Erwachsenenprogramm und Party ab 20.11 Uhr

Um 20.11 Uhr gibt es dann das große Karnevalsprogramm der Erwachsenen und die Party mit dem SKV. Guido Krüger und DJ Hannes Russnack senden aus dem SKV-Studio. Wer Nachrichten und Musikwünsche ins Studio schicken möchte, kann dafür die Chatfunktion bei YouTube nutzen. Achtung: Dafür muss man sich mit einem Google-Konto anmelden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Verein erfolgreich einen Livestream gestartet, hatte live in die Wohnzimmer der Mitglieder geschaltet und die Aufzeichnungen der Jubiläumssession gezeigt. „Jetzt zeigen wir ein ganz neues Programm und gehen fast fünf Stunden live“, sagt Guido Krüger. Dafür wird extra ein Studio im Theater in der alten Schule eingerichtet.

Von Anja Levien