Neubukow

Hinter ihr stehen im Büro meterbreite Regale voller Akten und Ablagen, zu ihrer Rechten genauso und vor ihr zeigt sich das gleiche Bild: „Ja, ich bin etwas aufgeregt, denn es sind ja wirklich viele Rechtsgebiete, auf denen man sich auskennen muss. Und in den vergangenen Wochen hatte ich immer noch mein ,kleines Stimmchen’ im Hintergrund, wenn ich mal nicht weiter wusste. Dann ist Frau Zippert nämlich gleich eingesprungen und hat mir geholfen“, erklärt dazu Franziska Hauck aus dem Ordnungsamt des Amtes Neubukow-Salzhaff. Und die 33-Jährige fragt sich, wie es sein wird, nachdem ihre Chefin, mit der sie seit dem 1. Oktober eng zusammenarbeitete, zum Ende des Jahres 2020 in den Ruhestand gegangen ist.

„Man hat auf jeden Fall Respekt vor der Stelle und dem Aufgabengebiet – aber ich freue mich auch darauf, es macht mir Spaß, mir ist nicht bang“, ergänzt Franziska Hauck, die in Wismar Wirtschaftsrecht studiert hat. Und ihr „kleines Stimmchen“ erinnert sich an ähnliche Gefühle vor knapp 30 Jahren. „Es sind ja eine Menge von Aufgaben, die man auf dieser Stelle mit der Zeit so übernimmt. Und die ganzen nötigen Rechtskenntnisse mussten wir uns damals noch aneignen“, sagt Ilona Zippert.

1993 wurde das Amt Neubukow-Salzhaff gegründet

Sie war am 1. Januar 1992 als Leiterin des Ordnungs- und Sozialamtes der Verwaltungsgemeinschaft „ Neubukow Land“ am Panzower Landweg gestartet. Zuvor hatte sie in der LPG Pflanzenproduktion Ravensberg elf Jahre lang Verantwortung getragen fürs Personal und für Soziales – sprich für zwei Werkküchen, Krippe, Ledigenwohnheim und Friseur und ab 1990 einige Jahre als Bürgermeisterin für die Mini-Gemeinde mit Kamin, Moitin und Klein Mulsow – bis Ende 1991 hauptamtlich, den Rest als ehrenamtliche Bürgermeisterin neben den neuen Amtsgeschäften in Neubukow. Die waren zunächst noch hinterm Discounter, der hier damals vor dem Verwaltungstrakt Handel trieb, erledigt worden. Bis der ganze Komplex nach seiner Sanierung vom 1993 gegründeten Amt Neubukow-Salzhaff für damals dreizehn Gemeinden bezogen wurde.

Ilona Zippert spricht von Höhen und Tiefen ihrer Arbeit in den dann folgenden Jahrzehnten und zählt zu Letzteren vor allem die Küstenabbrüche an der Steilküste, den einstigen Mülltourismus auf Wustrow, die Fälle von Fundmunition, ein Schuhkarton voller Welpen und das Zählen von toten Fischen im Hellbach bei Teßmannsdorf. Getoppt worden sei alles jedoch durch Corona 2020: „Das war insgesamt ein schweres Jahr. Im ersten Lockdown mussten wir Feriengäste nach Hause schicken – das war nicht angenehm.“

Die Themen „Widmung von Gemeindestraßen“ und „Änderung von Straßennamen und Hausnummern“ seien weiter aktuell, doch es sei auch viel geschafft worden: „Wie viele Straßen und Häuser wurden seitdem in unseren Ortschaften gebaut – man kann auch zufrieden sein.“

Abschied und Willkommen beim Gemeinderat von Carinerland. Quelle: Thomas Hoppe

Trotzdem wünsche sie sich, dass die Menschen mehr versuchen würden, sich besser untereinander zu verstehen, sich in andere hineinzuversetzen: „Man kann nicht alles mit Gesetzen regeln – schon gar nicht unter Nachbarn oder in der Dorfgemeinschaft“, erklärt die erfahrene Ordnungsamtschefin und betont: „Ohne Toleranz können wir nicht leben. Man muss miteinander sprechen, damit man sich versteht.“ Ihr sei aber immer klar gewesen, dass man als Ordnungsamtsmitarbeiter nicht bei allen immer Akzeptanz finden könne.

Reriks Bürgermeister Wolfgang Gulbis hat dafür sogar einen Spruch parat: „ Ilona Zippert zeichnete ihr kreativer Umgang mit ihrem Ermessen als Ordnungsamtschefin aus. Das führte natürlich nicht immer zu allgemeiner Zustimmung und Begeisterung. Unabhängig davon gab es immer eine pragmatische Lösung.“

Dem Amtsvorsteher des Amtes Neubukow-Salzhaff von Anbeginn an, Thomas Jenjahn, fällt zu Ilona – wie er sagt – sofort ein, dass sie sich schon beim Aufbau des Amtes gegenseitig sehr unterstützt hätten und dass sie bei der Organisation der Verwaltung sehr kreativ gewesen sei. Zudem sei Ilona „ein sehr fürsorglicher Mensch“: „Da haben wir sie manchmal die Mutti des Amtes genannt, die sich um alles kümmert, die Hand drauf hält und aufpasst, dass die Stühle auch hochgestellt werden und der Geschirrspüler aufgeräumt wird.“ Das sei natürlich nicht immer konfliktfrei geblieben und deshalb sei sie in dieser Beziehung auch hin- und wieder von der Amtsleitung gebremst worden.

Ordnungsamtschefin erteilte ihren Segen

Von ganz oben ist so ein Verfahren der OZ allerdings nicht bekannt geworden, obwohl Ilona Zippert da offenbar einfach wichtige Kompetenzen übernahm, wie sie selbst schildert: „Ein öffentliches Martinsfeuer war bei mir telefonisch angemeldet worden. Nachdem wir alles besprochen hatten, sagte ich lapidar: ,Meinen Segen haben Sie’. Nachdem ich aufgelegt hatte, lachte meine Kollegin und meinte, dass das ja sonst eigentlich anders herum laufe. Es war nämlich der Pastor gewesen.“

Mit Ernst blickt Ilona Zippert jedoch auf die Entwicklung unserer Demokratie: „Das, was die Gemeinden wirklich mitbestimmen können, wird immer weniger – das ist nicht gut. Da würde zum Beispiel die Gemeinde gern eine kaputte Straße mit Förderung reparieren, doch dann wird eine ganz andere gebaut, weil dafür ein Fördertopf zur Verfügung steht – was ganz woanders entschieden wurde. Da frage ich mich, wofür habe ich eine Gemeindevertretung? Insbesondere im Baurecht ist es sehr schwierig für die Gemeinden – von ihnen verweigertes Einvernehmen wird dann ersetzt.“

Nun hat sie ihren Staffelstab an die verheiratete, zweifache Mutti Franziska Hauck aus Pepelow übergeben und die sagt noch, dass sie auch menschlich auf den Stand von Frau Zippert kommen möchte: „Sie ist wirklich eine Seele von Mensch, sie ist mein Vorbild. Ihre Fußstapfen sind sehr groß, sie hat ja ein unglaubliches Wissen – alles was war, wie Dinge entstanden sind und warum was wie ist. Da werde ich mit Sicherheit ab und zu noch mal schnell wählen und fragen, was da und dort gewesen ist.“

Und das Vorbild sagt dazu entspannt: „Selbstverständlich kann sie anrufen. Ich mache ansonsten endlich in Ruhe meinen Garten in Kamin. Mein Mann und ich haben ja auch acht Enkel.“

Von Thomas Hoppe