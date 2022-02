Wittenbeck

Es ist eine beliebte Abkürzung für Radfahrer – und gleichzeitig eine große Gefahrenstelle: Der Randstreifen entlang der Gaststätte „Nasse Ecke“ in Wittenbeck. Das will die Gemeinde in Zukunft verhindern. Sie plant, dort Leitplanken aufzustellen.

Aus Kühlungsborn kommend nutzen viele Radfahrer nicht die Querung am Ortseingang, um den weiterführenden Radweg auf der anderen Straßenseite zu erreichen. Stattdessen wählen sie den Weg auf dem Doberaner Landweg an der Gaststätte vorbei. Dabei kam es schon zu Unfallsituationen.

Die Gemeinde hat deshalb schon einige Versuche unternommen, das zu unterbinden. „Wir hatten Blumenkübel aufgestellt und Baken standen auch schon da“, sagt Thomas Zietz, Vorsitzender des Bauausschusses. Geholfen habe das aber nicht.

Baubeginn so schnell wie möglich

Die Gemeinde habe mehrmals Begehungen mit dem Straßenbauamt Stralsund, der Verkehrsbehörde des Landkreises Rostock, der Polizeidirektion Güstrow sowie dem Amt gemacht. Dabei sei man zu dem Schluss gekommen, dass die Schutzplanken die beste Lösung seien. Sie werden die Gemeinde etwa 7735 Euro kosten und sollen so schnell wie möglich errichtet werden.

Die Mitglieder des Bauausschusses, die das Vorhaben am Dienstag diskutierten, waren sich nicht sicher, ob die Schutzplanken die Radfahrer von ihrem Verhalten abbringen würden – vor allem nicht die, die aus Richtung Klein Bollhagen kommen. „Wer vom Strand kommt, steigt ab, geht daran vorbei und wieder auf den Radweg“, sagte Klaus-Uwe Wißotzki, sachkundiger Einwohner im Ausschuss. Zumal das Stück von der Straße zur Kühlung zum Radweg nur ein kurzes sei. Einig war man sich jedoch, dass sich die Radfahrer dort in Gefahr begeben.

In Ermangelung eines besseren Vorschlags sprach sich der Bauausschuss deshalb einstimmig für die Leitplanken aus. Das letzte Wort hat nun die Gemeindevertretung, die am 22. Februar das nächste Mal tagt.

Von Cora Meyer