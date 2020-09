Rostock

Die größte Bank der Region bekommt einen neuen Chef: Am 4. Januar 2021 hat Bernd Brummermann seinen ersten Arbeitstag als neuer Vorstandschef der Rostocker Ostseesparkasse (Ospa). Der 49-Jährige übernimmt den Posten von Frank Berg, der aus dem Unternehmen ausscheidet. Noch ist Brummermann Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Lemgo in Nordrhein-Westfalen.

Im OZ-Interview verrät er, weshalb es ihn jetzt an die Küste zieht, was er bei der Ospa bewegen will und wieso er schon jetzt „gute Drähte“ nach MV hat.

Herr Brummermann, Sie leben und arbeiten in Lemgo. Waren zuvor beruflich in Münster und in Köln beruflich aktiv. Was zieht Sie jetzt in den hohen Norden, nach Rostock?

Die Ospa ist ein sehr gut aufgestelltes Haus, wirtschaftlich absolut solide und im Bereich der Digitalisierung schon sehr weit. Selbst in Nordrhein-Westfalen hat die Rostocker Sparkasse einen sehr guten Ruf. Für mich ist der Schritt zur Ospa eine logische Entwicklung. Ich habe mir auf unterschiedlichen Stationen im Sparkassen-Verbund das Rüstzeug angeeignet, die Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden zu übernehmen.

Zur Person Bernd Brummermann stammt aus Lemgo und ist dort noch Vorstandsmitglied der Sparkasse. Die Sparkasse Lemgo ist mit einer Bilanzsumme von 3,2 Milliarden Euro deutlich kleiner als die Rostocker Ospa (4,5 Milliarden Euro). Brummermann hat Betriebswirtschaft an den Universitäten Köln und St. Gallen ( Schweiz) studiert, Bankkaufmann bei der Stadtsparkasse Köln gelernt. Der 49-Jährige ist leidenschaftlicher Fußballfan. Noch schlägt sein Herz für den 1. FC Köln und Schalke 04.

Welche Beziehung haben Sie zu MV?

Meine Partnerin stammt aus Stralsund, wir haben schon oft Urlaub an der Küste gemacht – in Warnemünde, in Bad Doberan und auch Kühlungsborn. Als wir mit den Kindern besprochen haben, ob wir aus Westfalen nach Mecklenburg ziehen wollen, waren sich alle schnell einig: Diese Region gefällt uns, dort können wir gut leben.

Was wird sich mit Ihnen bei der Ospa ändern?

Es ist noch zu früh, dazu etwas zu sagen. Am 4. Januar werde ich ins Büro kommen – und mich schnellstmöglich mit den Mitarbeitern zusammensetzen. Gemeinsam werden wir dann festlegen, welche Potenziale wir noch stärker heben wollen. Klar ist aber, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren müssen: Eine Sparkasse hat den Auftrag, Wirtschaft und Bürger mit Krediten zu versorgen – damit sich die Menschen den Traum vom eigenen Zuhause erfüllen und Unternehmen in Wachstum investieren können. Und wir müssen uns weiter der Digitalisierung stellen.

Was heißt das?

Alle Banken haben in den vergangenen Jahren neue, starke Mitbewerber bekommen – Google, Apple, Amazon und PayPal. Die großen Technologiekonzerne bieten auch Zahlungsdienste an, PayPal bietet ja schon so etwas wie Girokonten an. Aber auch die Sparkassen sind digital gut aufgestellt. Wir müssen aber mit der Zeit, mit den Trends gehen. Unsere Kunden sollen alle Möglichkeiten der digitalen Welt nutzen können – aber ebenso auch den persönlichen Service vor Ort. Sparkassen müssen beides bieten. Denn die Beratung, die Nähe – das unterscheidet uns von Google und Co., das ist unsere Stärke.

Wie schätzen Sie die wirtschaftlichen Aussichten für die Region Rostock ein – gerade in der Krise?

Ich denke, Rostock und der Landkreis sind breit aufgestellt. Es gibt den starken Tourismussektor, aber auch einige Großunternehmen – Aida Cruises oder Liebherr. Und dann ist da noch ein breiter Mittelstand in sehr vielen Branchen. Der trägt maßgeblich zur positiven Entwicklung bei. Für die Ospa und auch die Politik wird es in den kommenden Jahren die Herausforderung sein, diesen Mittelstand noch stärker und krisensicherer zu machen.

Von Andreas Meyer