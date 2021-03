Neubukow

Auf dem Tisch stehen Farben, Pinsel und viele Ostereier. Vor 30 Jahren begann die Neubukowerin Ostereier nach sorbischer Tradition zu bemalen. Sie brachte sich alles selbst bei und verschenkt ihre Werke an die Familie und Freunde. Vor drei Jahren ergänzte sie ihre Technik mit anderen Methoden. „Karfreitag haben wir in der Familie immer Eier gefärbt. Meine Tochter übernahm diese Tradition“, so Angela Möbius. „Seit ich EU-Rentnerin bin, habe ich mehr Zeit für mein Hobby.“

Jetzt fräst sie Muster in die zarten Hüllen und versteckt Botschaften in den Eiern. Die Botschaften müssen aufgerollte werden. So kommt der Schriftzug vom inneren des Eis nach außen. Erst vergangene Woche wurde sie 60. Pläne hat sie jede Menge, denn sie ist auch Upcycling-Fan, näht und liebt das Kreative im Allgemeinen.

Von Sabine Hügelland