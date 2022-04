Kühlungsborn/Bad Doberan

Im Kletterwald mitten im Kühlungsborner Stadtforst herrscht schon seit einigen Wochen emsiges Treiben, auch wenn bis zum vergangenen Samstag noch keine Gäste in den Bäumen kletterten. Betreiber Olaf Jordan und sein Team haben die Anlage für die neue Saison auch dieses Mal gründlich vorbereitet. „Da gab es wieder einiges für uns zu tun“, berichtet Olaf Jordan. Totholz musste von den Bäumen entfernt werden, einige der hölzernen Plattformen an den Stationen waren zu erneuern. „Dass Bauholz inzwischen viel teurer geworden ist, haben wir dann gleich zu spüren bekommen“, sagt Jordan. 

Er weist auch noch auf eine Neuerung hin: Erstmalig wird in dieser Saison auf dem Areal des Kletterwaldes auch Bungee-Trampolinspringen angeboten. Bisher stand die Sprunganlage am Balticplatz in Kühlungsborn West. Aber weil das Trampolin dort nicht mehr bleiben kann, hat der Betreiber entschieden, es im Kletterwald aufzustellen. Der Pachtvertrag mit der Forst lasse das zu.

Gut funktionierender Familienbetrieb

Als der Kühlungsborner Kletterwald am vergangenen Sonntag wieder öffnete, war es der Start in die 15. Saison. „Als wir 2008 damals noch unter Leitung meines Vaters anfingen, wusste keiner, wie es angenommen würde. Dass wir auch trotz der Schwierigkeiten in der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren, noch existieren ist auch der Tatsache zu verdanken, dass wir ein gut funktionierendes Familienunternehmen sind. Meine Frau Teresa arbeitet ebenso mit wie unser Sohn Pinto und unser Schwiegersohn Markus. Zusammen sind wir ein tolles Team“, betont Jordan.

Preise nicht verändert

Für die Besucher des Kletterwaldes hat der Inhaber auch noch eine gute Nachricht: „Wir haben die Preise gegenüber dem Vorjahr nicht verändert, obwohl auch für uns einiges teurer geworden ist. Wir freuen uns, dass es nun wieder losgeht.“

Erwachsene ab 18 zahlen für eine zweistündige Klettertour, bei der es Stationen mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen und Höhen zu bewältigen gibt, 23 Euro pro Person. Kinder von 6 bis 17 Jahren zahlen 18 Euro.

Geöffnet ist der Kletterwald zunächst täglich von 11 bis 15 Uhr und ab 11. April dann von 10 bis 16 Uhr. Zum Ende dieses Monats und ab Mai gibt es zwischendurch dann auch mal Ruhetage.

Sommerrodelbahn schon geöffnet

Auf die Oster-Feriengäste aus den benachbarten Bundesländern freut sich Kristina Dirkner, die zusammen mit Ehemann Christian die Sommerrodelbahn in Bad Doberan betreibt. Die Bahn mit einer Gesamtlänge von 721 Metern, einer Talfahrt von 521 Metern bei 40 Meter Höhenunterschied, ist schon seit 1. März für Besucher geöffnet. Und das hat sich ausgezahlt. „Es lief schon sehr gut, was wohl vor allem daran lag, dass der März so viele sonnige Tage hatte. Aber wenn Ferienzeit ist, dann ist das noch etwas anderes. Die Urlauber haben Zeit und wollen etwas unternehmen und sind dazu bei uns natürlich herzlich willkommen“, sagt Kristina Dirkner.

Neuer Spielplatz für jüngere Kinder

Die Freizeitanlage am Stülower Weg in Bad Doberan ist mit ihren Angeboten ganz auf Familienpublikum ausgerichtet. Auch neben dem Rodeln gibt es Möglichkeiten, sich aktiv zu erholen. Die 6-Felder-Trampolinanlage ist ebenso beliebt wie Fußballbillard, Shuffleboard oder Kubb.

Kristina und Christian Dirkner betreiben die Sommerrodelbahn in Bad Doberan. Quelle: Andreas Meyer

„Wir haben auch Vorschläge unserer Gäste aufgegriffen und sind gerade dabei, einen neuen Spielplatz mit Geräten für kleinere Kinder aufzubauen. Der wird in den nächsten Tagen fertig sein“, erzählt die Inhaberin. An den Tagen rund um das Osterfest wird täglich der Grill angeheizt, Stockbrot kann am offenen Feuer gebacken werden. Dazu gibt es Musik, Spiele und Gewinnspiele mit dem Glücksrad.

Geöffnet ist die Sommerrodelbahn bis Ende Mai täglich von 10 bis 18 Uhr und in den Sommermonaten Juni bis August täglich bis 20 Uhr. Für eine einzelne Rodelfahrt zahlen Erwachsene 2,80 Euro und Kinder 2,20 Euro, bei Mehrfachfahrten wird die einzelne Tour noch günstiger.

Strenge Corona-Auflagen gelten für die Besucher von Freizeiteinrichtungen im Outdoorbereich wie dem Kletterwald und der Rodelbahn trotz der Einstufung aller Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern als sogenannte Corona-Hotspots nicht. In den noch bis zum 27. April landesweit geltenden Vorschriften ist lediglich von der 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet) für Innenbereiche sowie für „Veranstaltungen im Außenbereich“ die Rede.

Von Rolf Barkhorn