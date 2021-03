Ostern: Bäderbahn Molli ändert Fahrplan

Kühlungsborn

Die Schmalspurbahn Molli fährt über Ostern nach einem Sonderfahrplan. Sie verkehrt vom 1. April bis zum 11. April im Stundentakt zwischen dem Ostseebad Kühlungsborn und Bad Doberan. Aufgrund eines zu erwartenden Anstiegs der Fahrgastzahlen während der Osterferien werden zwei Züge eingesetzt, um Abstände zwischen den Fahrgästen ermöglichen zu können, wie die Mecklenburgische Bäderbahn informiert.

„Wir bitten darum, Fahrscheine weiterhin vorwiegend über die App des Verkehrsverbundes Warnow (VVW) oder den VVW-Webshop zu erwerben“, sagte Molli-Geschäftsführer Michael Mißlitz. „Die Gesundheit der Fahrgäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität“, so Mißlitz weiter. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung gelte nicht nur in den Zügen, sondern auch auf den Bahnsteigen und in den Fahrkartenschaltern.

Aufgrund der aktuell geltenden Landesverordnung bleibt das Molli-Restaurant „Gleis 2“ am Bahnhof in Kühlungsborn-Ost auch weiterhin geschlossen. „Vom 2. April bis zum 5. April werden jedoch Festspeisen zum Abholen angeboten“, informierte der Molli-Geschäftsführer. Eine Vorbestellung der Oster-Gerichte sei bis zum 1. April telefonisch unter der Nummer 0151/16 30 81 46 möglich.

Den aktuell geltenden Fahrplan sowie die Festtagsgerichte des Molli-Restaurants sind im Internet unter www.molli-bahn.de zu finden.

Von OZ