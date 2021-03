Rerik

Ein Osterausflug an den Strand: Die Ostseebäder Rerik und Kühlungsborn und das Seebad Doberan hoffen, dass das möglich sein wird. „Wir bereiten im Prinzip alles so vor, als wäre kein Corona“, sagt der Kühlungsborner Bürgermeister Rüdiger Kozian. „Wir werden den Strand einmal komplett reinigen.“ Zudem bereite der Bauhof die Badestege vor und die Laufmatten würden in den Sand gelegt. „Aber wir müssen erst mal abwarten.“ Normalerweise würden zu Ostern auch die ersten Strandkörbe aufgestellt, sagt der Bürgermeister.

Das könnte auch in diesem Jahr so sein. „Wir sind vorbereitet“, sagt Strandkorbvermieterin Angela Oesterreich. „Wir wissen aber noch nicht, ob wir es dürfen. Planung ist in diesem Jahr schwierig.“ Die Vermieter seien auf die Öffnung der Hotels und Gaststätten angewiesen. „Nur für Tagestouristen würde es auch nicht funktionieren.“ Aber auch das Wetter sei natürlich entscheidend dafür, wann die Körbe am Strand aufgestellt werden.

In Rerik sollen nach Angaben von Mathias Druse, dem Leiter der Kurverwaltung, zu Ostern Strandkörbe stehen – allerdings nicht in voller Zahl, noch seien die Vermieter zögerlich. „Eine professionelle Strandreinigung machen wir aber erst, wenn Gäste da sind“, sagt der Leiter der Kurverwaltung. Dann würde Kraut geharkt und der Sand geglättet. Ab Mai sollen in Rerik auch wieder zwei Strandaufsichten unterwegs sein, die die Kurkarten und die Umsetzung der Strandordnung kontrollieren und Ansprechperson für Gäste sein sollen. „Im Moment sanieren wir noch die Strandaufgänge in den Dünen“, sagt Mathias Druse. „Und dann sind wir im Prinzip startklar.“

Strandbistro startet in zweite Saison

Das ist auch Enrico Mannweiller. Er will in diesem Jahr wieder das Strandbistro Kalle neben der Seebrücke in Rerik öffnen, das er gemeinsam mit seiner Frau betreibt. Sie haben im vergangenen Jahr eröffnet und eine gute erste Saison hinter sich. „Wir haben das völlig unterschätzt“, sagt der Gastronom. „Aber es macht auch Spaß. Die Produkte kamen gut an.“ Das Feedback von Gästen und Stadt sei überwiegend positiv gewesen. Für dieses Jahr nehmen Enrico Mannweiller und seine Frau die Pommes von der Speisekarte, dafür wird es ein Angebot für Veganer geben. „Der eine oder andere hat danach gefragt, deshalb starten wir mal einen Versuch“, sagt er.

Losgehen soll es im „Kalle“ am 17. April. „Wir haben einfach ein Datum festgelegt. Man muss sehen, ob man das halten kann. Aber man braucht für sich einen Termin und ein Ziel im Kopf“, sagt der Gastronom. Außerdem wollten sie damit auch bei den Rerikern etwas Optimismus verbreiten. Allerdings gebe es im Bistro nur Laufkundschaft, wenn Gäste am Strand sind. Deshalb hätten sie verschiedene Modelle, um ihre Öffnungszeiten an die geltenden Corona-Vorschriften anzupassen.

Saisonparkplatz in Heiligendamm Ostern noch zu

Die Schranke am Saisonparkplatz in Heiligendamm bleibt über Ostern unten. Quelle: Cora Meyer

Noch nicht ganz so weit ist man in Heiligendamm. „Eigentlich wollten wir den Saisonparkplatz zu Ostern öffnen“, sagt Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz, „aber das können wir wegen der Witterung noch nicht, der würde uns kaputt gefahren werden.“ Auch in Heiligendamm plane man zunächst wie für eine normale Saison.

„Wir haben gerade eine Strandbegehung gemacht“, sagt der Bürgermeister. Dabei sei beschlossen worden, noch etwas an der Beschilderung der Strandabschnitte für FKK und Textil zu ändern. Sie soll mehr eindeutig werden. Eine weitere Begehung von verschiedenen Strandabschnitten mit Bürgern sei am 1. April geplant. „Die können die besten Hinweise geben. Das sind oft Kleinigkeiten“, sagt Jochen Arenz.

Zu Beginn der Saison soll dann auch der Strand schön gemacht werden. Jetzt ergebe das noch nicht viel Sinn. „Wir sind noch in der Sturmphase, wir warten das Frühjahr ab.“ In diesem Jahr will die Stadt erstmals zwei Strandvogte einstellen, bisher gab es nur einen. „So können wir für mehr Ordnung und Sicherheit sorgen“, sagt der Bürgermeister. Die Stadt lässt auch die Rettungstürme auf Vordermann bringen. Sie sind marode und zwei davon sollen ersetzt werden. Die Mittel dafür sollen für 2022 in den Haushalt eingestellt werden. Kurzfristig werde man jedoch die Heizung und die Fenster richten, sagt Jochen Arenz. „Damit die Rettungsschwimmer vernünftig drin arbeiten können.“

