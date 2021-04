Allershagen/Groß Bölkow/Kühlungsborn

Liebevoll berühren sich ihre Stupsnasen – wie früher – ohne Corona-Abstand. Über dem Häschenpaar prangt die Botschaft „Frohe Ostern“. Und das alles weht seit Tagen über dem Grundstück von Rolf Lindner im Lambrechtshäger Ortsteil Allershagen.

Traditionelle Osterflagge von Rolf Lindner aus Allershagen. Quelle: Thomas Hoppe

Der heute 68-Jährige hisst hier seit langem zu Ostern, zum Weihnachtsfest und an Silvester die passenden Flaggen – einfach so. Sonst offenbar eine Frohnatur, reagiert er nun etwas verhalten. Er komme mit den Auswirkungen der Pandemie „überhaupt nicht klar“, erklärt der Rentner dazu: „Wir wollen nach Namibia!“

Da hätten die Lindners Freunde, die dort als Nachkommen von deutschen Einwanderern geboren wurden und einen Bungalow: „Da sprechen alle Leute deutsch.“ Der erwartete Besuch eines Enkelkindes am Ostersonntag scheint sein Fernweh schon etwas zu mildern, doch kann die Enkelin aus Holland nicht anreisen...

Pferde werden auch bei Ausgangssperren versorgt

Da kommt die Stimmung auf dem Groß Bölkower Pferdehof von Yvonne und Martin Biemann der österlichen Fröhlichkeit schon deutlich näher. Hier frönen junge Frauen gerade einer Freizeitbeschäftigung, die total coronakompatibel zu sein scheint. Das bestätigt Laura John prompt.

Laura John und ihr Sportpferd Forrest – dessen Züchterin mit Champion André Thieme aus Plau am See zusammenarbeitet. Quelle: Thomas Hoppe

Die Rostockerin hat hier auf dem Hof zwei eigene Pferde eingestellt, die sie – sichtlich auch zur Freude der Tiere – fast täglich betreut: „Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat beschlossen, dass die Versorgung der Pferde gewährleistet sein muss – auch wenn es Ausgangssperren gibt. Dafür müssen wir aber die Eigentumsurkunde dabei haben und natürlich die Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten.“

Den Großteil ihrer Zeit nutze sie derzeit zum Ausreiten: „Nach Klein Bölkow runter, in Groß Bölkow rein, aber auch hinten in Richtung Ziesendorf runter, dann gibt es dort hinten an den Feldern entlang einen Wald – das ist richtig schön.“ Auch die erwartete Kälte würde sie dann nicht stören, sagt die 26-Jährige, denn beim Reiten bewege man sich ja.

Selbst die Hofbesitzerfamilie reitet zu Ostern aus

Die Hofbesitzer haben dagegen alle Hände voll zu tun – neben dreizehn eigenen Pferden werden hier 35 Pensionstiere artgerecht gehalten. Trotzdem steht für die beiden kleinen Kinder auf dem Hof am Ostersonntag das traditionelle Eiersuchen an und es soll „auf alle Fälle“ einen gemeinsamen Ausritt der Familie geben.

Familie Bayer aus dem Ostseebad Nienhagen auf Kühlungsborns coronagerechter Steinbank an der Ostseeallee. Quelle: Thomas Hoppe

Yvonne Biemann fühlt auch mit manchem Einstellerschicksal mit: „Wir haben jemanden der ist DJ, ein anderer arbeitet bei der Veranstaltungsagentur Goliath Show & Promotion GmbH – manches ist da wegen Corona schon traurig.“

Die Auswirkungen der Pandemie sorgten auch am Abend des Karfreitag für Ärger. Der Bad Doberaner Polizei waren nämlich rund 80 Jugendliche gemeldet worden, die in der Kieskuhle bei Hohenfelde gegen die Corona-Landesverordnung verstoßen würden. Bewohnerinnen von zwei Ausbaugrundstücken, die am dichtesten an dieser Acker-Kuhle wohnen, hätten nichts von einer Feier in der Nähe mitbekommen, sagten sie später zur OZ. Sie hätten nur durch den Polizeieinsatz am Freitagabend, bzw. durch Informationen einer Nachbarin davon gehört, dass da etwas los gewesen sein soll. Sechs junge Leute sollen allerdings bereits am späten Nachmittag mit Bierflaschen in den Händen durch die Ortslage spaziert sein, wusste ein weiterer Anwohner.

Illegale Feier von der Polizei aufgelöst

Die Polizisten entdeckten dann jedenfalls circa 20 Personen, die aus der Kieskuhle flüchteten, als diese die Beamten sahen. Drei Jugendliche wurden gestellt und müssen sich nun für die Ordnungswidrigkeit verantworten. Bei einer Siebzehnjährigen soll zudem eine Art Kräutermühle (Grinder) entdeckt worden sein, die nach Internetangaben vorwiegend zum Zerkleinern von Cannabis genutzt wird. Deswegen soll auch ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt worden sein. Sichergestellt wurden laut Polizei mehrere Rucksäcke und Handys von Geflüchteten. Schließlich sei ihnen die Auflage erteilt worden, die Kiesgrube wieder zu reinigen.

Unweit vom Ort dieses Geschehens steigt am Karsamstagvormittag eine Drohne in den sonnigen, aber etwas windigen Himmel. „Die Wetterbedingungen sind zwar noch nicht ideal, aber wir schauen mal“, sagt der Lenker des Geräts, Christian Bodin-Nietzold, zur Freiflugpremiere, der hier seine Frau Carolin und Söhnchen Luca (2,5 Jahre) beiwohnen. Die Ostereier sollen aber am Sonntag noch traditionell – ohne Drohne – gesucht werden.

Familie Bodin-Neitzold testet ihre nagelneue Drohne vor Hohenfelde. Quelle: Thomas Hoppe

Ganz in Familie sind auch die Bayers aus dem Ostseebad Nienhagen an diesem Samstag unterwegs. Sie spazieren die Kühlungsborner Ostseeallee entlang, die ziemlich leer ist und setzen sich für ein OZ-Bild in die steinerne Bank gegenüber von der Upstalsboom Hotelresidenz. Mit seinen aus einem Fels gefrästen Plätzen entspricht das Teil wohl voll den Corona-Abstandsregeln – Sonnenbad ohne Hygiene-Sorgen. Vater Bayer versteht, dass nur relativ wenige Spaziergänger unterwegs sind: „Das ist ja jetzt normal. Wir müssen natürlich irgendwann mal damit zum Ende kommen, aber da jetzt gerade die Werte so sind, müssen wir uns halt daran halten.“

Von Thomas Hoppe