Kühlungsborn

Wegen Unwetters musste am Dienstagabend das Konzert von Alex Christensen und dem Berlin Orchestra abgesagt werden. „Die Bühne stand in einer ungünstige Windrichtung“, sagt Katja Schneider, Sprecherin der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK) in Kühlungsborn.

Für den Sturm sei sie nicht ausgelegt gewesen. „Die Bühne steht zum Teil unter Wasser.“ Auch die Technik habe „teilweise irreparablen Schaden“ genommen. Noch am Abend begannen die Veranstalter mit dem Abbau.

Die Preise für die Tickets werden erstattet. „An der Abendkasse ist das leider nicht möglich“, sagt Katja Schneider. Wie das Prozedere stattdessen sein werde, gibt die TFK am Mittwoch auf ihrer Internetseite bekanntgeben.

Konzert wird vorerst nicht nachgeholt

Fest steht aber: „Einen Nachholtermin wird es in diesem Jahr definitiv nicht geben. Wir sprechen jetzt mit dem Management von Alex Christensen, wie man das machen kann.“

Das Ostsee Open Air hatte bereits am Freitag mit einem Konzert der Band Revolverheld begonnen, am Sonntag trat DJ Lost Frequencies in der Beachvolleyball-Arena nahe der Seebrücke auf.

Ostsee Open Air bisher erfolgreich

„Wir waren bisher sehr zufrieden mit der Veranstaltung“, sagt Katja Schneider. Allein zu Revolverheld kamen über 4000 Leute. Auch am Dienstagabend waren die Tribünen bereits ausverkauft „Es gab nur noch Stehplätze“ Und: „Wir hatten an beiden bisherigen Veranstaltungsabenden wunderbares Wetter. Dieses Konzert wäre der krönende Abschluss gewesen“, sagt Katja Schneider. „Wir sind alle sehr traurig.“

Der Wetterbericht sage für den Verlauf des Abends weitere Gewitter voraus. Die Bühne ist nicht geschützt und die Musiker sind alle verkabelt. „Wasser und Strom vertragen sich bekanntlich nicht und die Sicherheit der Gäste, Musiker und Mitarbeiter hat selbstverständlich Vorrang .“

