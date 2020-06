Kröpelin

Die Überraschung in Detershagen nahe dem Gutshaus soll groß gewesen sein: „Schatz, ich habe einen Container gekauft!“ Das hatte der Ehemann von Claudia Nikolenko nun davon, dass er die tiefe Liebe seiner Frau zum Häkeln, Stricken, Nähen und Basteln immer wieder selbst beförderte.

Schon im Kita- und Grundschulalter hätte die in Rostock geborene und in Rethwisch aufgewachsene Claudia dank Oma und Mama ein Faible für die Nadeln mit Widerhaken sowie eine alte fußbetriebene Singer-Nähmaschine entwickelt, erzählt sie. Zudem soll in ihr später der Wunsch nach einem Kunst- oder Innenarchitekturstudium gekeimt sein: Doch die Eltern hätten wegen der sprichwörtlichen und möglicherweise drohenden Brotlosigkeit im Job abgeraten.

Glitzernde Einhornqualle war ein Renner

So wurde diese Tochter also Verwaltungsfachangestellte und ließ sich trotzdem nicht von ihren kreativen Ideen abbringen. Nach ihrem Tagwerk in der Agentur für Arbeit gestaltete sie deshalb das Gästezimmer ihrer Familie immer mehr zum feierabendlichen Nähzimmer um, bis ihr Gatte konstatierte: „Das platzt hier doch bald – also mach’ was draus.“

Und der Mann – von Beruf ein Bürokaufmann – redete seiner Frau nicht nur zu, sondern unterstützte sie tatkräftig: Er gestaltete den Raum „vom Boden bis zur Decke“ mit offenen Schränken für ihr ganzes Material und „mit einem riesigen Nähtisch.“ Dann bedurfte es nur noch des Hinweises einer Bekannten sowie eines Gewerbescheins für 20 Euro und Claudia Nikolenko wurde Stammverkäuferin auf diversen Kunsthandwerkermärkten in Rostock und Kühlungsborn.

„Das lief so gut, dass ich kaum hinterherkam, meine Sachen zu produzieren“, sagt die heute 34-Jährige stolz und kann auf die breite Auswahl ihres Angebots verweisen, das von Armbändern und Schlüsselanhängern aus Segeltau, über Strand-, Feder- und Laufräderlenkertaschen sowie gehäkelte Brötchen- und Eierkörbe bis hin zu kuscheligen Walen und Quallen reicht. Quallen?

Dieses Tierchen – ein Geburtstagswunsch der Tochter – war nach seiner Erfüllung plötzlich auch zum Wunsch vieler ihrer Freundinnen in der Christlichen Münsterschule Bad Doberan geworden. Die Quallen aus Detershagen – aus Chenille-Garn und mit handbemalten Sicherheitsaugen – sind seitdem zu vielen Kindergeburtstagen gefragt, zum Schulanfang als Zuckertütenkrone, als Geburtsgeschenk, als Urlaubssouvenir: „Allein in dem Jahr, in dem meine Tochter den Anstoß gab, habe ich noch fast 200 Quallen gehäkelt.“

Für besonderes Aufsehen – bis hin zum Shooting bei der Fotografin Jana Weißflog in Kühlungsborn – sorgte eine „Einhornqualle“ aus Glitzer-Gold-Garn mit 80 Zentimetern Durchmesser.

Auf den Märkten entstehen auch Freundschaften

Auf den Märkten hätte sie zudem „unwahrscheinlich zauberhafte Leute“ kennengelernt und daraus seien Freundschaften entstanden, schwärmt Claudia Nikolenko über ihre Erfahrungen mit Gleichgesinnten, die sich auch ein bisschen gegenseitig pushen würden.

So lernte die Detershägerin Anne Bark kennen und schätzen, die auf ihrem Hof in Zingst eine Holzhütte zu stehen hat, die sie die „Kleine Strandfabrik“ nennt und wo sie Kunsthandwerk feilbietet. Darauf muss Ende Oktober 2018 bei einer Geburtstagsparty eines Nachbarn die Rede gekommen sein, jedenfalls empfahl der Claudia Nikolenko sich einen Container auf ihren Hof zu stellen. Noch am selben Abend wählte sie einen von drei Containern in Admannshagen aus, der in den folgenden Tagen per Kran im Kröpeliner Ortsteil angeliefert wurde.

Claudia Nikolenko aus Detershagen vor ihrem „Küstenkontäner“. Quelle: Thomas Hoppe

Nachdem das vom Bauamt akzeptierte 12-Quadratmeter-Teil Anfang 2019 gemeinsam „mit einem guten Freund“ aufgehübscht, innen mit Holz verkleidet, gestrichen, möbliert sowie mit Glastür und Fenster ausgerüstet worden war, folgte im April die Eröffnung des „Küstenkontäners“. So geschrieben, weil die Mecklenburger doch immer alles „so schön langziehen“ würden, erklärt die Chefin schmunzelnd.

Und die Nachfrage wuchs – Claudia Nikolenko kümmerte sich also halbtags in Rostock in der Rechtsabteilung um ihre Arbeit sowie halbtags zu Hause um ihre Passion und die Familie mit zwei Kindern (heute 10 und 13).

Im März drohte dem „Küstenkontäner“ das jähe Ende

Im März wurde dann plötzlich für die nächsten Monate der persönliche Shutdown erzwungen – aber nicht wegen Corona. Ein Notarzt musste sie für mehrere Wochen in die Klinik bringen: „Ich wäre fast gestorben.“

Sie hatte ihren „Küstenkontäner“ schon abgeschrieben, da trat die Familie wieder auf den Plan und alle waren sich einig: „Nein, der Küstenkontäner wird nicht aufgegeben! Du hast da so viel Herzblut reingesteckt und er bringt so viel Positives.“

Als Claudia Nikolenko davon erzählt, leuchten ihre Augen viel mehr als zuvor. „Ich muss wirklich mal sagen, das ist mein drittes Kind“, erklärt sie und betont ergriffen: „Nun sehen vier Generationen das Ganze als Familienprojekt. Meine Tochter stellt teilweise den Schmuck her, mein Mann und mein Papa kümmern sich momentan freitags und samstags um den Verkauf, Mama häkelt und fährt mit auf die Märkte, Oma und meine Schwiegermama stricken schon für unser Angebot zu den Adventswochenenden.“

