Von Freitag, 4. Juni, an dürfen wieder Urlauber aus allen Regionen Deutschlands in MV übernachten. Wer spontan noch ein Zimmer für das Wochenende sucht, hat mancherorts Glück. Die OZ hat sich in Kühlungsborn umgehört, wo noch etwas frei ist – und auch nach den Kapazitäten für die Sommerferien gefragt.