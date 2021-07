Rostock/Düren

Zerstörte Straßen, Autos, Brücken, Häuser... Auf den letzten Abschnitten ihres gut 650 Kilometer langen Heimweges von der Ostseeküste nach Düren (Nordrhein-Westfalen) boten sich Margareta (57) und Wilhelm Sauer (68) erschreckende Bilder. Elf Stunden dauerte die Tour mit dem Wohnmobil.

Vor zwei Tagen ist das Ehepaar, das vom zerstörerischen Unwetter in seiner Heimat bei der Urlaubsabreise überrascht worden war, wieder daheim. Zuvor waren die Sauers quasi im Campingpark Kühlungsborn (Landkreis Rostock) gestrandet. Obwohl der Campingplatz ausgebucht ist, hatten die dortigen Mitarbeiter den Dürenern sofort geholfen (OZ vom 17./18. Juli).

Gefahr durch Rur-Talsperre gebannt

„Wir sind heilfroh, dass an unserem Haus, das an einem künstlichen Nebenarm der Rur liegt, keine größeren Schäden auftraten. Zum Glück liegen wir etwas höher“, zeigt sich Wilhelm Sauer erleichtert. In der Nachbarschaft seien einige Keller und Garagen vollgelaufen. Radwege wurden einfach weggespült und die Feuerwehr musste mit schwerer Technik gefährliches Treibgut aus der Rur bergen.

„Diesen Wasserlauf kann man teilweise regulieren“, erklärt der gelernte Kaufmann. Und die Gefahr, dass die Wassermassen der benachbarten Rur-Talsperre, die bereits übergelaufen war, den Ort in der Voreifel überfluten würden, sei gebannt.

Hilfsbereitschaft ist enorm

Benachbarte Orte, wie Stolberg, Eschweiler, Jülich, Euskirchen und vor allem Erftstadt, trafen die zerstörerischen Wasser- und Schlammfluten jedoch häufig mit voller Wucht. „Bei Familien-Mitgliedern in Euskirchen beispielsweise fiel der Strom zweieinhalb Tage lang aus. Viele Menschen stehen hier praktisch vor dem Nichts“, erzählt Sauer.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Solidarität und Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region und aus anderen Bundesländern indes ist groß. Es haben sich viele Privat-Initiativen gebildet. „Mein Freund Sven Merkens beispielsweise ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Strauch, einem Ortsteil der Gemeinde Simmerath. Gemeinsam mit einigen Kameraden hat er einen Lkw und einen Bagger besorgt“, so Sauer. Es wurde Geld für einen Lichtmast gesammelt, damit die Helfer auch in der Nacht in besonders zerstörten Gebieten arbeiten können.

Er habe in seinem Leben schon viel gesehen, doch das Ausmaß der Zerstörung sei unglaublich. „Das Ganze nimmt einen schon gewaltig mit“, so der Rentner. An die Tage an der Ostsee denken er und seine Frau gern zurück. Über die Hilfsbereitschaft der Kühlungsborner haben sie sich sehr gefreut.

Von Volker Penne