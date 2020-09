Ein Rentner soll 25 000 Euro an den anrufenden mutmaßlichen Enkel auszahlen. Dieser nennt Name und Geburtsdatum, doch der Nienhäger bleibt skeptisch. Polizeisprecherin Kristin Hartfil rät dazu, ein Codewort in der Familie ausmachen. Immer wieder versuchen Betrüger mit verschiedenen Maschen, an Geld zu kommen.