Der Traum von einer Mehrzweckhalle im Ostseebad Nienhagen ist überraschend geplatzt. „Das können wir uns gar nicht leisten“, sagte Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU) während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter. „Das ganze Projekt würde vier bis fünf Millionen Euro kosten – und selbst wenn die Gemeinde hier als Pächter einsteigen würde, wäre das für uns nicht finanzierbar.“

Entsprechende Überlegungen waren im Zusammenhang mit dem geplanten Bau eines Edeka-Marktes an der Doberaner Straße aufgekommen. „Die monatlichen Kosten würden bei rund 20 000 Euro liegen“, so Kahl. „Dazu kämen nochmal 5000 Euro an Unterhalt – das ist illusorisch.“

„Das ganze Projekt würde vier bis fünf Millionen Euro kosten – und selbst wenn die Gemeinde hier als Pächter einsteigen würde, wäre das für uns nicht finanzierbar.“ Uwe Kahl (CDU), Bürgermeister Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hügelland

Denn das Ostseebad schiebe jetzt schon drei bis vier Großprojekte vor sich her – neben einem neuen Lebensmittelmarkt sollen etwa an der Promenade eine kleine Strandversorgung sowie am Strand zwölf neue Buhnen gebaut werden. Zwar wolle man sich als Gemeinde grundsätzlich weiter mit dem Vorhaben beschäftigen, erklärte Kahl und stellte gleichzeitig klar: „Einen vollständigen Neubau können wir aufgrund fehlender Rücklagen für eine Eigenfinanzierung nicht umsetzen.“

Arbeitsgruppe fühlt sich außen vor gelassen

Aussagen, die nicht nur Kurt Weidmann überraschten: „Wir sind mit dem Vorgehen der Gemeindevertretung nicht einverstanden“, sagte das Mitglied der „Arbeitsgruppe Mehrzweckhalle“. „Sowohl der Bau- als auch der Hauptausschuss haben sich offenbar mit dieser Fragestellung beschäftigt – ohne dass es in der Zwischenzeit eine Beratung mit uns gegeben hat.“ Er sei der Auffassung, „dass man so mit einer Bürgerarbeitsgruppe nicht umgehen kann“, sagte Weidmann.

„Zumal unsere Vorschläge bei den Einwohnern auf breite Zustimmung gestoßen sind.“ Das sei sowohl in einer Bürgerversammlung im vergangenen November sowie auch nach Äußerungen des Kultur- und Sportvereins deutlich geworden.

„Mit Transparenz, Bürgernähe und Bürgermitwirkung, wie sie in unserer Gemeindeentwicklungskonzeption verankert ist, hat das nichts zu tun.“ Kurt Weidmann, Mitglied "Arbeitsgruppe Mehrzweckhalle" Quelle: Sabine Hügelland

Die Arbeitsgruppe hatte zwei Varianten erarbeitet: einerseits eine kleinere Halle, 22 Meter lang, 16 Meter breit sowie sieben Meter hoch. Auf der anderen Seite wurde auch ein Gebäude mit einer Nutzfläche von 26 mal 18 Metern angedacht, um größere Möglichkeiten für verschiedene Sportarten zu schaffen. Grundsätzlich sollte die Halle für kulturelle, sportliche und touristische Aktivitäten nutzbar sein – denn für mehr als 2000 Einwohner könnte das Freizeitzentrum an der Strandstraße mittlerweile zu klein sein.

Gemeinsames Treffen soll Klärung bringen

Bürgermeister Kahl habe sein Versprechen, Mitglieder der Arbeitsgruppe zu Beratungen in den Hauptausschuss einzuladen, nicht eingehalten, bemängelte Kurt Weidmann: „Mit Transparenz, Bürgernähe und Bürgermitwirkung, wie sie in unserer Gemeindeentwicklungskonzeption verankert ist, hat das nichts zu tun.“ Ein solches Vorgehen trage nicht zu einem gedeihlichen Miteinander bei, sondern fördere im Gegenteil Verärgerung und Resignation: „Es führt zur Abschreckung von Bürgeraktivitäten und schadet der Demokratieentwicklung.“

Nach Auffassung von Gemeindevertreter Wolfgang Lange ( BIG) liegt hier das Grundproblem: „Die Meinung der Bürger wird in der Regel nicht erfasst – es wird einfach nicht diskutiert.“ Dabei gebe es noch jede Menge Klärungsbedarf, ist Kurt Weidmann überzeugt: „Wir hatten vorgeschlagen, unsere Grobschätzung der voraussichtlichen Investitionskosten durch Fachleute überprüfen zu lassen und Fördermöglichkeiten abzuklopfen – vermutlich ist das nicht erfolgt.“

Deshalb dränge die Arbeitsgruppe jetzt auf ein gemeinsames Treffen mit der Gemeindevertretung, „um ein seriöses Gespräch zu unserer Konzeption zu führen – die vorgeschlagenen Arbeitsschritte sollten abgearbeitet werden, damit die Realisierbarkeit der Konzeption überprüft werden kann“. Eine Forderung, die möglicherweise zu spät kommt. . .

Von Lennart Plottke