Nienhagen

Schon mit dem Osterfeuer des Boots- und Angelvereins (BAV) zeigte sich, wie sehr Einheimische und Gäste Veranstaltungen vermissten. Im Ostseebad Nienhagen sind in diesem Jahr um die 30 Events geplant. Sie werden alle von der Gemeinde unterstützt, es gibt Zuschüsse oder Unterstützung bei der Vorbereitung.

Nienhagen zählt zu den Ostseebädern und Erholungsorten, die am 7. Mai am Sandburgenbau-Wettbewerb teilnehmen. Dieser bildet den klassischen Saisonauftakt. Buddelfreunde jeglichen Alters dürfen sich kreativ austoben. Einheimische und Gäste können allein, zu zweit oder in Teamarbeit – buddeln und bauen. Eine Jury kürt die schönsten Sandskulpturen und die Gewinner erhalten attraktive Preise.

Countryfest auf der Festwiese

Am 18. Juni veranstaltet der BAV sein Sommersonnenwendfeuer. Am 9. Juli setzen die Nienhäger Cliff Dancer wieder auf eine heiße Sohle. Zum zehnten Mal steht zum Countryfest die Nienhäger Festwiese im Zeichen der Western-Tradition. Die Cliff Dancer zeigen den typischen amerikanischen Line-Dance, es gibt Live-Musik und Kinderprogramme.

Das Feuerwehrfest mit Wettkämpfen der aktiven Kameraden und der Jugendmannschaften wird von Einheimischen wie Gästen sehr geschätzt. Quelle: Feuerwehr Nienhagen

Feuerwehrfest mit Wettkämpfen

Die Freiwillige Feuerwehr von Nienhagen startet ihr alljährliches Feuerwerfest mit Wettkampf im Löschangriff Nass am 15. Juli. Das Fest dauert bis zum 17. Juli und endet mit den Wettkämpfen der Jugendmannschaften.

Gespensterwaldfest im August

Die Gemeinde selbst richtet ihr traditionelles und 22. Gespensterwaldfest vom 19. bis zum 21. August aus. Der 19. August ist der Kulturtag und wird vom Kulturverein durchgeführt. Das Ostseebad steht dann zwei weitere Tage auf der Festwiese ganz im Zeichen von Musik, Spaß und Unterhaltung.

Pasternack swingt

Der Fremdenverkehrsverein kann ebenfalls mit einer Tradition aufwarten. Der Jazzer Andreas Pasternack wird mit weiteren zwei Musikern am 25. August auftreten und sicher – wie immer – begeistern. Der Verein führt jährlich eine Gästebefragung durch. Die meisten Veranstaltungen kamen gut an. Besonders auch Pasternack, die beiden großen Sommerfeste der Feuerwehr sowie der Gemeinde- und Kabarettabend.

Nachwächterrundgang

Der Kulturverein bietet mit einem Kabarett am 28. April, Filmveranstaltungen und anderen Events, schöne Freizeitangebote. Am 1. Juli und am 12. August tritt der Hohenfelder Chor zum Küstensingen an der Promenade auf. Die beliebten Nachtwächterrundgänge werden im Juli und August durchgeführt. Viermal mit Kutschfahrten und Bläserkonzert an der Promenade. „Wir freuen uns, dass sich der Verein so gut etablierte und ein aktiver Verein ist, der für Einheimische und Gäste etwas bietet“, sagt Peter Zemelka, derzeit amtierender Bürgermeister im Ostseebad Nienhagen.

Neptun-und Kinderfest

Vom Kindergarten „Waldgeister“ aus, wird zum Kindertag am 1. Juni ein Kinderfest mit Überraschungen für die Kleinen durchgeführt und im Sommer ein Neptunfest am Strand. Am 17. Dezember beendet der BAV mit seinem Wintersonnenwendfeuer das Veranstaltungsjahr in Nienhagen.

„Im vergangenen Jahr durften wir nicht so viele Gäste zu den Veranstaltungen zulassen, wegen der Corona-Verordnungen. Wir hoffen in diesem Jahr wieder in ein normales und unbeschwertes Leben zurückzukehren“, so Zemelka.

Nienhagen gehört zum Projekt Modellregionen

Nienhagen gehört zum Projekt Modellregion zur Umsetzung der Landestourismuskonzeption Mecklenburg-Vorpommern. In Zusammenarbeit mit dem Verband Mecklenburgischer Ostseebäder sind nun unter anderem eine neue Kurabgabensatzung sowie Kurkarten geplant. „Da geht es auch darum, sich mit anderen Ostseebädern abzusprechen, damit es bei Veranstaltungen möglichst keine Überschneidungen gibt“, so Zemelka. „Auch wären die Kurkarten dann in allen teilnehmenden Ostseebädern der Region gültig.“

Der amtierende Bürgermeister des Ostseebades Nienhagen Peter Zemelka: Demnächst werden wir die elektronische Kurkarte einführen. Da reicht das Handy am Strand, auf dem der Strandvogt mit einem Lesegerät sehen kann, wer gezahlt hat. Quelle: Sabine Hügelland

Das Ziel des Projekts Modellregionen ist unter anderem die Aufwertung und Weiterentwicklung der Kurkarte hin zu einer Gästekarte als Mehrwert für Gäste und Einwohner, zum Beispiel durch Rabattierung örtlicher Angebote.

Bald elektronische Kurkarte im Ort

„Demnächst werden wir die elektronische Kurkarte einführen. Da reicht das Handy am Strand, auf dem der Strandvogt mit einem Lesegerät sehen kann, wer gezahlt hat. Ebenso möchten wir in Zukunft die Möglichkeiten schaffen, dass die Parkgebühren elektronisch entrichtet werden können“, so Zemelka. „Eine Infosäule, auf der das Wichtigste für die Gäste zu sehen ist, haben wir ebenfalls in Planung.“ Hier sind wir gerade auf der Suche nach dem besten Platz.

Von Sabine Hügelland