Nienhagen

Die trotz der Corona-Pandemie unerwartet positive Haupt- und Nebensaison 2020 schlägt sich auch in den Tourismuszahlen des Ostseebades Nienhagen nieder. „Wir haben im vergangenen Jahr rund 190 000 Euro an Kurtaxe eingenommen“, sagte Bürgermeister Uwe Kahl auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. „2019 waren es noch 178 800 Euro – die Summe hat sich sogar erhöht.“

Ähnlich verhält es sich beim Blick auf die Einnahmen aus Parkgebühren. „Da kommen wir 2020 auf eine Gesamtsumme in Höhe von rund 130 000 Euro“, erklärte Kahl. „Eine deutliche Steigerung zum Jahr davor mit 54 600 Euro.“

Ein Grund: „Wir haben den Parkplatz am Bauhof erweitert und können jetzt Gebühren nehmen, weil die bewilligten Fördermittel ausgelaufen sind“, so Kahl. „Das kommt uns sehr zugute.“ Darüber hinaus habe man neben der Möglichkeit, den Parkplatz auch per App zu bezahlen, die Parkgebühren neu gestaffelt und in Teilen erhöht: „Je dichter die Leute mit ihren Autos Richtung Strand kommen, desto mehr müssen sie auch bezahlen.“

Von Lennart Plottke