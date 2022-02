In den Küstenwanderweg, neue Papierkörbe und ein Quad für die DLRG-Ortsgruppe investiert die Kurverwaltung in Rerik. Außerdem will man in dem Ostseebad einen neuen Antrag für einen Radweg an der Landesstraße stellen und Parkplätze für Wohnmobile am Ortseingang ausweisen. Rerik ist nach wie vor sehr beliebt bei Touristen. Quelle: Lutz Werner, Rolf Barkhorn, Cora Meyer