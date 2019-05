Kühlungsborn

Um 10 Uhr fällt am Sonntag der erste Startschuss für den 37. Ostseeküstenlauf direkt am Konzertgarten West für die 1,5 Kilometer Strandläufer. „Sie laufen auf der Promenade und ein Stück am Strand“, erläutert Roman Klawun, seit 1994 Cheforganisator des Küstenlaufes. 10.15 Uhr werden die Halbmarathonläufer auf die 21,2 Kilometer lange Strecke geschickt, um 10.30 Uhr folgt der fünf Kilometer Küstenlauf, 11 Uhr der zehn Kilometer Küstenlauf sowie die Walking-Teilnehmer.

So verläuft die Strecke

Entlang der Promenade geht es Richtung Baltic Platz bis zum Anglersteig, hinterm Zeltplatz entlang Richtung Riedensee nach Kägsdorf. In Kägsdorf drehen die Zehnkilometer-Läufer um. Der Halbmarathon geht dann über Mechelsdorf, den Seeweg entlang bis zum Ortsteingang Rerik und zurück, erläutert Roman Klawun von der Agentur Pro Event.

„Die Strecke führt zum ersten Mal durch Mechelsdorf, dadurch ist sie etwas leichter“, sagt der Organisator in Bezug auf die Höhenunterschiede rund um Bastorf. Bisher waren die Läufer direkt an der Küste und durch Meschendorf gelaufen.

Viele Teilnehmer kommen erneut aus Niedersachsen, Berlin und Hamburg und verbinden ihre Teilnahme mit einem längeren Wochenende im Ostseebad. Mit am Start sind wiederum auch Läufer aus Dänemark.

Erstmals beim Ostseeküstenlauf wird es für die Platzierten im Zehn-Kilometer-Lauf und im Halbmarathon eine handgefertigte Erinnerungsmedaille geben. „Das sind zwölf Unikate, die von einer Rostocker Keramikerin gefertigt worden sind“, sagt Roman Klawun erfreut. Im kommenden Jahr wollen die Organisatoren mit Unterstützung des Touristikbetriebes der Stadt für alle Teilnehmer eine eigene Finisher-Medaille kreieren.

Parken in Kühlungsborn-West

Straßensperrungen wird es laut Roman Klawun nicht geben. Kurzzeitig kann es beim Anglersteig und in der Tannenstraße zu Behinderungen kommen.

In Kühlungsborn-West kann das Fahrzeug auf dem Parkplatz an der Sporthalle, Schulzentrift geparkt werden, weiterhin gibt es Stellflächen an der Poststraße.

Nachmeldungen nehmen die Organisatoren am Samstag von 15.30 Uhr bis 17 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr entgegen.

Anja Levien