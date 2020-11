Rerik

Die Anmeldung für den 39. Ostseeküstenlauf im Frühjahr des kommenden Jahres kann beginnen. Start und Ziel soll am 2. Mai das Ostseebad Rerik sein.

In den vergangenen Jahren war der Ostseeküstenlauf in Kühlungsborn gestartet. Dort hatte man sich jedoch nach Angaben des Bürgermeisters Rüdiger Kozian gemeinsam mit der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH entschlossen, „ein Laufpaket mit örtlichen Anbietern zu schnüren“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Dazu sollen der Silvesterlauf, der Stadtwaldlauf und eine weitere Laufveranstaltung im Mai gehören. Der Ostseeküstenlauf sei vorerst nicht vorgesehen.

Empfang in Rerik mit offenen Armen

„Wir haben uns nach Alternativen umgeguckt“, sagt Roman Klawun, Vorsitzender des Vereins Rostocker Citylauf, der Veranstalter des Ostseeküstenlaufes. Dazu habe man sich mit Sportfreunden beraten. „Da ist einem die Idee gekommen: Was ist, wenn man den Laufkurs spiegelt?“

Wo bis 2019 die Wendemarke für den Halbmarathon war, wird ab 2021 gestartet. Die Strecke ändere sich eigentlich gar nicht, sagt Roman Klawun, außer, dass sie nicht mehr durch Kühlungsborn hindurch führt. „Wir haben, was wir wollten: 100 Prozent Ostseeküste.“

Hinzu kommt, dass Kurverwaltung und Sportvereine in Rerik die Veranstalter mit offenen Armen empfangen hätten. „Wir haben das nicht allein entschieden“, sagt der Vereinsvorsitzende, „sondern vorher etwa 100 Läufer gefragt, die in den Vorjahren dabei waren und für dieses Jahr schon angemeldet waren. Die haben uns in unserer Meinung unterstützt.“ Und schließlich habe man Nägel mit Köpfen machen müssen. „Die Leute wollen sich anmelden, sie wollen ihr Jahr planen und ihre Lauftermine wissen.“

Der Ostseeküstenlauf führt über eine Strecke von fünf beziehungsweise 10 Kilometern. Außerdem gibt es einen Kinder- und Familienlauf über die Distanz von 1,2 Kilometern und eine 10 Kilometer lange Walkingstrecke. Hinzu kommt der Halbmarathon.

„Wir wären gerne in Kühlungsborn geblieben“, sagt Roman Klawun. „Dort hatten wir 27 schöne Jahre. Aber vielleicht liegt in jeder Veränderung ein Neuanfang.“ Einen hat die Veranstaltung schon hinter sich: Bis 1990 führte sie unter dem Namen „Stoltera-Ostseeküstenlauf“ im Wechsel von Rostock – Warnemünde nach Kühlungsborn. Nach vier Jahren Pause fiel 1994 in Kühlungsborn der Startschuss für den „ Ostseeküstenlauf“.

Entscheidend für die Veranstalter sei vor allem eines: „Wir wollen, dass die Läufer ein schönes Erlebnis haben.“

Eine Anmeldung ist ab Dienstag, 1. Dezember, über www.ostseekuestenlauf.de möglich. Die Läufer, die sich für dieses Jahr angemeldet hatten, wurden einzeln darüber informiert.

Von Cora Meyer