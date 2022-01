Ostseeweg: Die schönsten Wanderstrecken in der Region Bad Doberan

Bad Doberan

Ein beliebtes Sprichwort der Läuferszene lautet: „Wie langsam du auch läufst – du schlägst alle, die zu Hause bleiben!“ Wem aber das Laufen einfach zu schnell ist, der kann sich auch als Wanderer aktiv in der Natur bewegen.

Unter dem Label „Ostseeweg“ bietet der Bad Doberaner Torsten Dunkelmann Wanderungen mit unterschiedlich großen Strecken in der Region an. Beliebt sind diese Touren auf Schusters Rappen besonders bei Urlaubern. „Viele Gäste buchen extra rund um die Wandertermine Quartiere in der Region“, weiß Dunkelmann von Teilnehmern und Kollegen aus der Bad Doberaner Touristinformation. Der Initiator des Ostseeweges ist recht optimistisch, dass die für dieses Jahr in der Region geplanten Wanderungen auch wie geplant stattfinden werden. „Die sind alle im Sommer. Da sehe ich keine Schwierigkeiten.“

Der „Mittsommerweg“ am 25. Juni führt von Kühlungsborn über Bastorf sowie über Teile des Waldgebietes Kühlung und das Dorf Wittenbeck zurück ins Ostseebad. Beim „kleinen Ostseeweg“ am 23. Juli wandern die Teilnehmer von Bad Doberan nach Heiligendamm. Die Mindeststrecke beider Wanderungen ist 25 Kilometer lang, kann aber je nach Zusammensetzung der Gruppe und Lust der Teilnehmer auch auf 50 Kilometer erweitert werden. 24 Stunden dauert die Wanderung unter dem Namen „Ostseeweg 100“ am 20. August. Die 100 Kilometer lange Route startet in Rostock und führt in die Region um Bad Doberan. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite des Ostseeweges.

Von Rolf Barkhorn