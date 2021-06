PCR-Tests für den Urlaub: Wo Sie ihn in und um Rostock bekommen

Rostock/Laage

Die Vorfreude steigt: Die Urlaubssaison und das Reisen ins Ausland sind dank der sinkenden Corona-Zahlen vielerorts wieder möglich. Doch für die Einreise beispielsweise nach Griechenland, Spanien, Italien oder Portugal darf eines nicht fehlen: der negative PCR-Test.

Doch wo bekomme ich einen solchen anerkannten Nasen-Rachen-Abstrich her? Die OSTSEE-ZEITUNG hat einen Überblick über die Angebote in und um Rostock zusammengestellt und erklärt, was die Tests jeweils kosten und wie man sich anmelden kann.

Eins vorweg: Wer am Flughafen Laage vor seiner Abreise auf einen Test hofft, der wird enttäuscht. „Wir bieten am Flughafen keinen Test an, weil die meisten Reisenden bereits getestet zum Flughafen kommen und vorher wissen wollen, ob man fliegen kann“, sagt Geschäftsführerin Dörthe Hausmann. Auch im Rest des Landkreises Rostock sieht das Angebot schlecht aus. Der OZ sind keine Stellen bekannt, an denen man symptomfrei als Selbstzahler einen PCR-Test machen lassen kann. Betroffene müssen also in die Hansestadt Rostock oder die anderen angrenzenden Landkreise ausweichen.

Private PCR-Tests in der Hansestadt Rostock

Corona-Testzentrum Centogene Rostock

Adresse: Rostocker Hof, 1. Obergeschoss, Kröpeliner Straße 26-28, 18055 Rostock

Anmeldung: kein Termin notwendig, allerdings online registrieren, Registrierung mitbringen und sich auf Wartezeiten einstellen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr

Preis: 69 Euro

Ergebnis: in circa 24 Stunden

Corona-Testzentrum Unimedizin Rostock

Adresse: Schillingallee 35, 18057 Rostock

Anmeldung: keine Terminvergabe, mindestens eine halbe Stunde Wartezeit einplanen

Öffnungszeiten:Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 11 Uhr

Preis: 152 Euro

Ergebnis: in circa 24 bis 48 Stunden per Mail oder persönliche Abholung

Ihr Angebot ist nicht dabei? Dann schicken Sie uns gern Ihre Daten an online@ostsee-zeitung.de. Wir ergänzen diese dann gern.

Von Ann-Christin Schneider