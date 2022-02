Pächter streitet mit Stadt Kröpelin: Grundstück hat keine Zufahrt

Kröpelin

Werner und Christel Möller wollen gerne nach Kröpelin ziehen. Das Ehepaar aus Steffenshagen hat daher ein Grundstück samt Haus in Nähe der Kröpeliner Mühle gepachtet. Das Problem: Es gibt keine offizielle Zufahrt. Die hat sich Werner Möller jetzt über ein städtisches Grundstück geschaffen und liegt seitdem im Streit mit der Stadt.

Eine Fahrspur aus Schlamm und Schotter zieht sich über den Rasen an der Kröpeliner Mühle. Sie führt zu einem Grundstück, das an den Supermärkten Lidl, Netto und einem Privatgrundstück grenzt. Das Haus darauf steht seit Jahren leer, der Garten war zugewuchert. Werner Möller hat Haus und Garten gepachtet, die Brombeerhecken zurückgeschnitten und das Haus vom illegal abgeladenen Müll befreit, wie der 80-Jährige berichtet.

Die Stadt Kröpelin hat eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass Werner Möller nicht mehr über das städtische Grundstück an der Mühle fahren darf. Quelle: Anja Levien

Zusammen mit seiner 90 Jahre alten Frau möchte er aus dem gemeinsamen Haus in Steffenshagen ausziehen. „Der altersbedingte Mobilitätsverlust macht ein selbstbestimmtes Leben auf dem Lande sehr beschwerlich“, begründet Werner Möller. „Wir können hier in Kröpelin einkaufen, Apotheke und Arzt sind in unmittelbarer Nähe.“

Doch das Grundstück, das sie sich ausgesucht haben, ist quasi eine Insel. Ganz früher sei es laut Werner Möller über das Netto-Grundstück erschlossen gewesen, bis der Supermarkt gebaut wurde. Danach konnte man über einen „Seitenarm“ der Rostocker Straße auf das Grundstück gelangen. Doch die Fläche, über die der Weg führte, wurde vor ein paar Jahren von der Stadt verkauft und ist mittlerweile bebaut.

Zugang ist nur noch über Stadt-Grundstücke möglich

„Das Grundstück besitzt nach dem Verkauf des Weges keine Zuwegung mehr. Ein Zugang ist nur noch über Grundstücke der Stadt möglich. Wir haben diese Zuwegung bei der Stadt Kröpelin beantragt“, schildert Werner Möller. Das sei abgelehnt worden. „Uns wurde sogar verboten, städtische Grundstücke zu befahren, um zu unserem Grundstück zu kommen.“ Vom Gericht habe er eine einstweilige Verfügung vorliegen. Und so bekommt er derzeit den Anhänger nicht weg. „Das ist hier jetzt ein gefangenes Grundstück.“ Er sehe die Stadt in der Pflicht, eine Zuwegung zu schaffen.

Warum er nicht nach einer anderen Immobilie sucht? Seine Frau habe sich gleich in das Haus verliebt. „Da versucht man dann halt, alles möglich zu machen. Wir wollen in keine Mietwohnung. Wir brauchen einen Garten.“ Um sein Alter mache er sich keine Sorgen. „Ich schaffe das“, sagt er in Bezug auf die Renovierung des Hauses und des Grundstückes.

„Eigentümer hat sich Inselgrundstück selbst geschaffen“

Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos) bestätigt den Antrag von Werner Möller, über das städtische Grundstück zu fahren. „Das hat die Stadtvertretung abgelehnt.“ Das Grundstück mit dem verfallenen Haus sei einmal über die Rostocker Straße erschlossen gewesen. „Es ist vom Eigentümer aufgeteilt worden und damit wurde ein Teil abgeschlossen“, erläutert Gutteck. Das sei um 2005 gewesen als der Netto gebaut worden sei.

Stadtvertretervorsteher Veikko Hackendahl (CDU) ergänzt: „Der Eigentümer hat sich selbst ein Inselgrundstück geschaffen.“ Die Zuwegung über den „Seitenarm“ der Rostocker Straße sei nie ein öffentlicher Weg gewesen. Es sei richtig, dass die Stadt das Grundstück verkauft hat. Das sei 2017 gewesen.

Blick vom Netto-Parkplatz auf das Haus, das seit Jahren verlassen ist. Quelle: Anja Levien

Dass eine Zuwegung abgelehnt wurde, sei keine „Böswilligkeit des politischen Gremiums“, so Veikko Hackendahl. Die Stadtvertreter wollten, dass alle Häuser bewohnt sind. „Aber wir haben mit viel Geld die Mühle saniert und die Flächen hergerichtet. Wir werden mit Sicherheit kein Wegerecht einräumen. Das sehen wir nicht als unsere Aufgabe.“

Möller hält an dem Grundstück fest

Der Rasen wir auch als Veranstaltungsfläche genutzt. Im September 2021 hatten sich hier am Mühlentag beispielsweise die Vereine der Stadt präsentiert. Jetzt ist die Fläche durch eine Fahrspur geschädigt. „Er missachtet die Interessen des Mühlenvereins und der Stadt“, sagt Hackendahl in Bezug auf Werner Möller. Er habe das Ensemble aus Mühle, Fläche und kleinem Fachwerkhaus grob missachtet und gestört. Er habe Tatsachen geschaffen.

Werner Möller ist der Meinung, man könne die Zuwegung so herrichten, dass die Fläche weiterhin für Veranstaltungen genutzt werden kann. „Wenn Veranstaltungen sind, müssen wir ja nicht Autofahren. Das kann man ja einplanen.“ Er halte an dem Grundstück fest. Das könne man doch nicht weiter verfallen lassen.

Von Anja Levien