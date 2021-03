Pädagogin aus Neubukow: Unser Team ist enger zusammengerückt

Neubukow

Danach gefragt, ob es für sie nach einem Jahr in der Corona-Pandemie auch etwas Positives gäbe, was erwähnenswert sei, überlegt Katja Bludszuweit, kurz und sagt: „Ja, unser ganzes Kollegium ist in dieser Zeit enger zusammengerückt.“ Und dann ergänzt die Sonderpädagogin an der Neubukower Grundschule: „Wir sind ein richtig gutes Team geworden.“

Auch die Schule habe in technischer Hinsicht profitiert. „Die Schule hat 30 neue Laptops für die Schüler bekommen, mit denen vor allem die Viertklässler schon sehr gut umgehen können. Ohne die besondere Situation der Corona-Pandemie hätte es die wohl nicht so schnell gegeben.“

30 neue Laptops für die Schüler

An den Beginn der Pandemie vor einem Jahr erinnert sie sich noch sehr gut, auch weil der Ort Ischgl, wo sie kurz zuvor noch im Skiurlaub gewesen war, auf einmal in allen Medien als Corona-Hotspot, genannt wurde. Sie selbst sei aber gesund aus Österreich zurückgekehrt und habe auch niemanden angesteckt, versichert die Pädagogin. Als dann die Schulen geschlossen wurde und sie sich Arbeit mit ins Homeoffice nahm, sei das eine „völlig neue Erfahrung“ für sie gewesen. „Ich habe dann an Konzepten für die Schule gearbeitet und war mit Kollegen ständig telefonisch in Kontakt“, berichtet Katja Bludszuweit.

Nur wenige Kolleginnen sicherten nach den Osterferien den Unterricht für jene Kinder ab, die berechtigt waren, weiter in die Schule zu kommen. Aber auch mit den Schülern, die zu Hause blieben, hielten Kollegen ständig Kontakt. Als dann später der Unterricht wieder für alle Kinder der jüngeren Altersstufen möglich war, sei das für sie und die Kollegen ein schönes Gefühl gewesen. „Wir haben es genossen, unsere Schüler endlich wieder an der Schule zu haben“, sagt die Pädagogin.

Ein ganz normaler Urlaub

Ebenso erfreut war Katja Bludszuweit, als im Sommer ihr privater Mallorca-Urlaub wie geplant stattfinden konnte. „Es gab zwar vorher noch ein bisschen Hin und Her um die Buchung, aber dann wurde es noch ein wunderschöner Urlaub“, erinnert sie sich. An eine zweite Infektionswelle oder gar an einen erneuten Lockdown habe sie damals nicht gedacht. Zwar konnte sie im November noch alle Weihnachtsgeschenke einkaufen, weil die Geschäfte noch geöffnet hatten, aber dass Gaststätten trotz guter Hygienekonzepte schließen mussten, habe sie als unfair empfunden.

Katja Bludszuweit ist sicher, dass die Konzepte der Gastronomen und Händler immer noch gut funktionieren würden. Sie hofft auf ein baldiges Ende des aktuellen Lockdowns und meint: „Jeder Einzelne von uns kann und sollte mehr Eigenverantwortung übernehmen.“

Von Rolf Barkhorn