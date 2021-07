Kröpelin

Von berührenden und spannenden Momenten ist die Rede bei Teilnehmern an der Lesung zu dem Buch von Steffen Dobbert „#Heimatsuche: In 80 Tagen durch Mecklenburg-Vorpommern“, die am vergangenen Sonntagnachmittag in der Mühle von Kröpelin im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne ging. Denn die 29-jährige Schauspielerin Lamis Ammar – Palästinenserin mit einem israelischen Pass, wie sie sagt – und Verlobte des Buchautoren, führte dabei ihr selbstverfasstes, etwa 20-minütiges Monodrama „Willkommen in Deutschland“ auf.

In diesem Stück schlüpft sie in die Rolle eines palästinensischen Flüchtlings, der aus einem Lager in Syrien übers Mittelmeer flüchtet und sozusagen Heimat doppelt verloren hat. Diese Geschichte soll dem Publikum sehr nahe gegangen sein, wie es die Mitorganisatoren des Nachmittags, Stadtbibliothekarin Elke Peters und der Vorsitzende des Mühlenvereins, Manfred Schwarz, gegenüber der OZ einschätzen. „Es war sehr eindrucksvoll, ich kann diese Lesung nur empfehlen“, betont Elke Peters.

Wahlmecklenburgerin singt Mecklenburg-Lied

Am Ende singt Lamis Ammar das Heimatlied der Mecklenburger „Wo die grünen Wiesen leuchten“ – in einer neuen „Corona-Pause-Komposition“ eines ihrer Lübecker Theaterkollegen. „Das war sehr berührend, weil wir natürlich nie wissen, wie das ankommt, aber in Kröpelin hat das die Leute bewegt“, sagt Steffen Dobbert: „Da war ein bisschen Stimmung, das war schön.“

Cover des Lesungs-Gegenstands. Quelle: Thomas Hoppe

„Uns hat der Abend wirklich große Freude gemacht. Es war eine kleine und feine Runde – das ist für uns halt auch Mecklenburg-Vorpommern“, erklärt Steffen Dobbert weiter.

Der 1982 in Wismar geborene Autor hat Betriebswirtschaftslehre in Lübeck und Vaasa (Finnland) sowie European Studies in Berlin studiert. Von 2008 bis 2014 arbeitete er als Ressortleiter für Zeit-Online. Sein bei Hinstorff erschienenes Heimat-Buch führt die Leserinnen und Leser kreuz und quer durch MV. Auch kurz nach Ravensberg in der Gemeinde Carinerland, wo Dobberts Oma Rosi, sein Onkel und die Tante wohnen.

„Flucht, Heimat, Heimatverlust und auch Heimatliebe sind so Themen, die auch in Kröpelin zu Hause sind. Das haben wir gespürt und waren froh, dass wir hier waren“, ergänzt Steffen Dobbert.

Der Bürgermeister von Born auf dem Darß, Gerd Scharmberg, wollte übrigens den weiteren Verkauf des Buches per Gericht stoppen, weil er sich durch den Autor in einem Kapitel in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt sah. Das Verfahren vor der Pressekammer des Landgerichts in Hamburg endete mit einem Vergleich und 50 Wörter mussten geschwärzt werden. Die ungeschwärzte Variante des Dobbert-Buches kann man aber in Kröpelins Stadtbibliothek ausleihen, wenn es nicht gerade jemand anderes getan hat.

Von Thomas Hoppe