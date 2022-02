Bad Doberan

Winterferien im Landkreis Rostock und passend dazu seit Sonntag weitere Corona-Lockerungen. Mit der Einordnung in die Corona-Warnstufe „Orange“ fünf Tage in Folge können jetzt auch Indoorspielplätze und Freizeitangebote in Hallen und Innenräumen unter 2G plus wieder öffnen. Seit dem 19. Januar sind bereits auch wieder Outdoorangebote möglich, auch Museen, Galerien und Kinos sind wieder zugänglich. Doch nicht alle Freizeitanbieter begrüßen Gäste.

So bleibt der Kletterwald in Kühlungsborn regulär bis April geschlossen. Die Eishalle in der Drei-Möwen-Halle in dem Ostseebad ist ebenfalls zu. Vier Wochen früher als geplant wurde die Halle eisfrei gemacht. Mitte April wird es hier ein neues Indoorangebot geben. Die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn, die Halle und außen liegende Minigolfanlage betreibt, geht davon aus, dass ab März draußen wieder Minigolf gespielt wird.

Der Indoorspielplatz Pandino in Bargeshagen, Admannshäger Damm 19, hingegen hat geöffnet. In den Winterferien können sich Kinder täglich von 10 bis 19 Uhr austoben. Es gilt die 2G-plus-Regel für Erwachsene. Kinder müssen einen Schnelltest machen.

Die Schwarzlicht-Minigolf-Anlage in Bastorf hat noch nicht regulär geöffnet. Jedoch kann nach Terminvereinbarung der Ball durch die Hindernisse geschlagen werden – ebenfalls unter Einhaltung von 2G plus. Inhaber Karsten Luther wartet ab, wie die Nachfrage ist. Er geht davon aus, dass es bis Ostern keinen normalen Betrieb geben werde. Weitere Information gibt es über die Homepage https://ostsee-schwarzlichtgolf.de.

Die Sommerrodelbahn Bad Doberan hat vorübergehend geschlossen, teilen die Inhaber auf der Homepage mit. Sie hätte regulär von November bis Februar an Wochenenden und in den Ferien geöffnet, die Saison startet dann im März wieder. „Wir haben festgestellt, dass mit 2G plus ganz wenig Leute kommen. Das ist den meisten zu viel Aufwand für einen Ausflug“, sagte Inhaberin Kristina Dirkner. Sie überlegten noch, ob sie in den Winterferien öffnen.

Warnstufe „Orange“: Hier gilt noch 2G/ 2G plus In folgenden Bereichen gilt die 2G-Regel (Geimpft/Genesen): Einzelhandel (ohne Grundversorgung), Innen- und Außenbereiche von Volksfesten, Innebereiche von Fahrschulen, Flugschulen, Prüfstellen, Jagd-, Angel-, Reitschulen und ähnlichen Einrichtungen, Innenbereich von Musik- und Jugendkunstschule für unter 18-Jährige, Präsenzveranstaltungen für Aus- und Weiterbildungen, Versammlungen von Vereinen, Verbänden und Parteien, vereinsbasierter Sport für Personen unter 18 Jahren. In folgenden Bereichen gilt die 2G-plus-Regel (Geimpft/ Genesen plus Test oder geboostert) unter anderem: Innenbereiche Gastronomie, körpernahe Dienstleistungen, Kino, Theater, Museen, Ausstellungen, Bibliotheken, Zoos, Tierparks, Fitnessstudios, Tanzschulen, vereinsbasierter Sport ab 18 Jahren, Indoor-Spielplätze oder -Freizeitaktivitäten, Jugend- und Musikschulen ab 18 Jahren, Spielhallen, Spielbanken, sexuelle Dienstleistungen.

Der Wildpark MV in Güstrow, Primerburg, ist geöffnet und kann jetzt auch die Innenbereiche unter 2G plus öffnen. Mit den Lockerungen entfallen Regelungen für den Außenbereich. In den Ferien gibt es verschiedene Angebote. So sollten Abenteurer und Tierfreunde eine Wolfswanderung in der Dämmerung nicht verpassen. Gemeinsam mit einem Experten geht es in besonderer Abendstimmung durch den Wildpark. Dank begehbarer Höhlengänge und Brücken hoch über den Gehegen erleben die Teilnehmer Wildkatze, Luchs & Co. fast wie in freier Wildbahn. Die Fütterung des Wolfsrudels ist das Highlight des Abends. Auch Damhirsche, Wildschweine und Eulen können entlang der Wege beobachtet werden. Dabei wird Spannendes aus dem Leben der Tiere berichtet. Termine: 11. Februar um 16 Uhr und 19. Februar um 16.30 Uhr. Empfohlenes Mindestalter: 6 Jahre. Anmeldung unter www.wildpark-mv.de.

Wölfe in der Raubtier-WG im Wildpark MV in Güstrow. In den Ferien werden Wolfswanderungen für Kinder angeboten. Quelle: Ove Arscholl

Die Erlebniswelt von Karls in Rövershagen direkt an der B 105 begrüßt ebenfalls Gäste. Außen- und Innenattraktionen haben geöffnet. Für die Innenbereiche, zu der auch die Eiswelt gehört, gelte 2G plus, für außen 2G, heißt es auf der Homepage. Ausgenommen von der 2G- und 2G-plus-Regel sind Kinder unter sieben Jahren, Schwangere und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Kinder von 7 bis 18 Jahren müssen in den Ferien einen Schnelltest vorlegen. Ein Corona-Testzentrum ist im Eingangsbereich eingerichtet.

Das Kino im Kamp-Theater in Bad Doberan wird laut Kino- und Kulturverein Bad Doberan zum 2. März wieder öffnen. Auch das Ostseekino in Kühlungsborn ist noch geschlossen.

Die Museen in der Region Bad Doberan haben unter Einhaltung der 2G-plus-Regel wieder geöffnet. Die Kunsthalle in Kühlungsborn, Ostseeallee 48, zeigt aktuell die Ausstellung „Blöde Bilder – Dümmer-geht’s-nicht-Cartoons“ von Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 16 Uhr. Das Museum-Atelierhaus Rösler-Kröhnke, Schlossstraße 4, in Kühlungsborn ist Freitag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Anmeldung geöffnet. Hier ist die Schau „Vom Impressionismus bis zur Gegenwart. Die Künstlerfamilie Rösler-Kröhnke 1896 bis 2022“ zu sehen.

Das Stadt- und Bädermuseum Bad Doberan, Beethovenstraße 8, zeigt noch bis 19. Februar „Auf uns Abenteuerland – gemeinsam durch die 90er“. Geöffnet ist Dienstag bis Sonnabend von 11 bis 15 Uhr. Auch das Heimatmuseum in Rerik, Dünenstraße 4, begrüßt wieder Gäste. Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, Mittwoch 14 bis 17 Uhr, Freitag 10 bis 12 und am Wochenende 14 bis 16 Uhr.

Von Anja Levien