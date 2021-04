Börgerende/Boltenhagen

Tagesausflüge an die Ostseeküste, Strandspaziergänge an der frischen Luft – viele Mecklenburger und Vorpommern können sich in diesen so eingeschränkten Zeiten zumindest innerhalb ihres eigenen Bundeslandes ein kleines Stückchen Freiheit holen. Nach einer mehr oder weniger langen Anfahrt heißt es dann für viele Besucher: Hauptsache, der Parkplatz ist nicht zu weit weg vom Wasser. Doch in vielen Küstenorten Mecklenburgs gilt: Je dichter es Richtung Ostsee geht, desto teurer wird’s. Legendär in diesem Zusammenhang der Ausspruch von Kühlungsborns früherem Bürgermeister Rainer Karl zu hohen Gebühren an der Ostseeallee: „Wenn das Auto Ostseeblick haben soll, muss man auch Ostseeblick bezahlen!“

Dabei hält es das Kühlungsborn mit den Parkgebühren sehr unterschiedlich. Eine Stunde auf dem Parkplatz „Konzertgarten West“ kostet drei Euro. Das ist hier der Spitzensatz. Auf vielen anderen Parkplätzen verlangt die Stadt nur 50 Cent oder einen Euro. An den Parkplätzen Konzertgarten Ost, Schulzentrift und Poststraße können Autofahrer ein kostenloses Ticket für eine halbe Stunde lösen.

Beispiel Konzertgarten West in Kühlungsborn: Die Park-App zeigt den aktuellen Standort und zudem weitere freie Parkplätze in der Umgebung an. Quelle: Lennart Plottke

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt höhere Einnahmen durch Parkgebühren verzeichnet als noch 2019 – obwohl die Preise gleich geblieben sind. Satte 70 000 Euro sprudelten zusätzlich in die Kasse – auch, weil die Parkplatz-App Easy Park eingeführt wurde. Das Ostseebad Kühlungsborn nutzt die Smartphone-Anwendung bereits seit Juli 2018. Die Nutzer können damit bargeldlos Parkgebühren zahlen.

Flexible Zeiten mit der Park-App

In Bad Doberan und Heiligendamm wurde die Easy-Park-App im April 2019 eingeführt, nachdem die Stadtverwaltung bereits aus Kühlungsborn viele positive Berichte gehört hatte. Ein Vorteil: Die Parkzeit kann beliebig anpasst werden. „Nach anfänglichem Zögern wird die App viel genutzt“, sagt Lisa Busch vom Doberaner Bürgeramt. Die Beliebtheit zeige sich auch an den Umsätzen: „Wir können etwa am Heiligendammer Strand eine Steigerung auf das Vierfache feststellen.“ Im Schnitt kostet eine Stunde öffentliches Parken in Heiligendamm und in der Innenstadt 50 Cent.

Im Ostseebad Nienhagen zahlen Autofahrer in der Hauptsaison pro Stunde zwischen 1,50 Euro, etwa am Parkplatz zur Steilküste, und 2,50 Euro auf den Stellflächen Kliffstraße/Anbindung Strandstraße. Für zwei Stunden werden hier satte fünf, für drei Stunden sieben Euro fällig. Eine Tageskarte kostet zwölf Euro.

„Je dichter die Leute mit ihren Autos Richtung Strand kommen, desto mehr müssen sie auch bezahlen.“ Uwe Kahl (CDU), Bürgermeister Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hügelland

„2020 haben wir mit Parkgebühren rund 130 000 Euro eingenommen“, sagt Nienhagens Bürgermeister Uwe Kahl (CDU). „Eine deutliche Steigerung zum Jahr davor mit 54 600 Euro.“ Ein Grund: „Wir haben den Parkplatz am Bauhof erweitert und können jetzt Gebühren nehmen, weil die bewilligten Fördermittel ausgelaufen sind – das kommt uns sehr zugute.“ Darüber hinaus habe man neben der Möglichkeit, den Parkplatz auch per App zu bezahlen, die Parkgebühren neu gestaffelt und in Teilen erhöht, so Kahl: „Je dichter die Leute mit ihren Autos Richtung Strand kommen, desto mehr müssen sie auch bezahlen.“

Börgerende diskutiert über Gebührenerhöhung

Auch in Börgerende wird seit einigen Wochen über eine Erhöhung der Parkgebühren diskutiert. Auf Empfehlung des Sozialausschusses sollte ein Ticket für Pkw beispielsweise auf den Stellflächen an der Deichstraße, an der Waterkant oder am Campingplatz von einem auf zwei Euro pro Stunde erhöht werden, eine Tageskarte sollte zehn Euro kosten. Besitzer von Wohnmobilen sollten künftig 25 Euro für eine Tageskarte zahlen. Doch die Gemeindevertreter lehnten eine Erhöhung der Preise auf ihrer jüngsten Sitzung ab.

„Im Großem und Ganzen reden wir hier von einer Verdopplung der Parkgebühren“, erklärte etwa Norbert Person. „Da kann ich nicht zustimmen.“ Das sah auch Axel Jaeger so: „Ich habe mich bereits im Sozialausschuss dagegen ausgesprochen“, sagte der Abgeordnete. „Denn ich empfinde diese Zahlen einfach als zu hoch.“ Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos) kann diese Vorbehalte nicht verstehen: „Jetzt muss sich der Sozialausschuss ein weiteres Mal mit dieser Thematik beschäftigen – das sollte aber kurzfristig passieren, denn zur Saison müssen wir das abgeschlossen haben.“ Am 27. April wollen die Gemeindevertreter erneut über die geplante Gebührenerhöhung beraten.

In Warnemünde kostet die Stunde drei Euro

Wer sein Auto in Warnemünde nur ganz kurz abstellen will, darf das in der Sommersaison für einen Euro. Eine Stunde kostet im Ostseebad dann schon stolze drei Euro. In der Nebensaison im Winter zahlen Autofahrer je nach Stadtteil und Zone zwischen 50 Cent und 1,50 Euro. Die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde setzt auf beliebten Parkplätzen in Warnemünde und Markgrafenheide auf das kontaktlose Bezahlen via Smartphone-App. Bereits seit Beginn des vergangenen Jahres ist das Bezahlen mit dem Mobiltelefon auf vielen städtischen Parkflächen möglich. Die Möglichkeit, seine Parkgebühren bar zu bezahlen, bleibt unverändert. „Das kontaktlose Bezahlen mit dem Handy bietet eine Alternative zum klassischen Ticketkauf und beugt langen Schlangen am Parkautomaten vor“, sagt Matthias Fromm, Tourismusdirektor von Rostock und Warnemünde. „Damit entsprechen wir dem wachsenden Wunsch nach Digitalisierung.“

„Das kontaktlose Bezahlen mit dem Handy beugt auch langen Schlangen am Parkautomaten vor.“ Matthias Fromm, Tourismusdirektor Hanse- und Universitätsstadt Rostock Quelle: Hansestadt Rostock

Schon im Januar 2020 hatte die Hanse- und Universitätsstadt auf den städtischen Flächen die Parkautomaten mit entsprechenden Hinweisen ausgerüstet. Jetzt ist das System auch auf den besonders bei Urlaubern beliebten Stellplätzen „Undine“ und „Parkplatz Mitte“ in Warnemünde sowie beim „Budentannenweg“ hinter den Dünen in Markgrafenheide verfügbar. Hinzu kommt außerdem mit Parco ein weiterer Anbieter der Bezahl-Apps. Damit erhöht sich die Zahl der Apps, die von der Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung Smartparking angeboten werden, auf acht. Neben Parco stehen Easy Park, Park Now, Park and Joy, Mobilet, Yellowbrick/flowbird, paybyphone und Parkster zur Auswahl.

Weniger Parkplatzstaus in Boltenhagen

In Boltenhagen sollen Besucher künftig zügig auf einen der drei großen gebührenpflichtigen Parkplätze fahren können, ohne dass sich ein Stau bildet. Dafür wurden im März die Schranken entfernt – auf den Plätzen „Am Kurhaus – Weidenstieg“, „Am Reiterhof“ und „Am Mariannenweg“ müssen jetzt Parkscheinautomaten genutzt werden, um die Gebühr zu zahlen.

Dazu wurden mehrere Automaten pro Platz aufgestellt. Auf jedem Platz wird es auch mindestens ein Gerät geben, an dem per Kennzeicheneingabe – einem sogenannten Pay-by-Plate-Verfahren – bezahlt werden kann. Für kontaktloses Bezahlen sowie zur einfachen und bequemen Verlängerung der Parkzeit stehen außerdem Handyparken per SMS und die App Easy Park zur Verfügung.

Die Veränderung hängt damit zusammen, dass die Firma Fair Parken die Bewirtschaftung der Parkplätze übernimmt. „Deren Mitarbeiter werden auch die Kontrollen auf den Parkplätzen übernehmen, nicht die Kontrolleure des Ordnungsamts“, erklärt Franziska Broese von der Kurverwaltung. Das Parkleitsystem für die drei großen Parkplätze wird weiterhin genutzt.

Die Parkgebühren werden so bleiben wie bisher. Von 6 bis 22 Uhr kostet die erste Stunde zwei Euro, bis zu drei Stunden kostet es vier Euro, sechs Euro werden von den Pkw-Fahrern für den ganzen Tag berechnet.

Von Lennart Plottke