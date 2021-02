Parken wird teurer: Rethwisch entscheidet über Gebühren

Rethwisch

Über Hochwasserschutz, einen Anbau an das Freizeitzentrum und ein neues Bauhof-Fahrzeug entscheiden die Gemeindevertreter von Börgerende-Rethwisch auf ihrer Sitzung am Donnerstag, 4. Februar. Denn auf der Tagesordnung steht ab 19 Uhr im Freizeitzentrum am Pappelhof der Beschluss für die Haushalte der Jahre 2021 und 2022.

Weiterhin beschäftigen sich die Gemeindevertreter mit der Parkgebührenverordnung. „Nach der aktuellen Rechtslage sind die Parkgebühren jetzt mehrwertsteuerpflichtig. Aufgrund dessen wurden die Parkgebühren sowie die Saisonzeiträume und der Hinweis, dass die Gebühren inklusive Mehrwertsteuer sind, eingefügt“, heißt es in der Beschlussvorlage. Stimmen die Gemeindevertreter zu, erhöhen sich die Parkgebühren.

So kostest eine Tageskarte auf den Parkplatz an der Buswendeschleife oder an der Deichstraße bis Heiligendamm vom 1. März bis 31. Oktober dann zwölf Euro, statt vorher 5 Euro, bis zu zwei Stunden Parken 4,50 Euro. Für eine Stunde Parken müssen 2,50 Euro gezahlt werden. Vorher hat eine Stunde einen Euro gekostet.

Weitere Parkbereiche sind der Parkplatz an der „Waterkant“ und die Deichstraße am Campingplatz. Parkgebühren werden von 8 bis 20 Uhr erhoben, ausgenommen sind Wohnmobile und Caravans. Für diese bestehe durchgehend eine Gebührenpflicht.

Für den Parkplatz an der „Waterkant“ werden auch vom 1. November bis 29. Februar Gebühren erhoben. Eine Tageskarte kostet 6,50 Euro, Parken bis zu zwei Stunden 2,50 Euro.

Zudem steht die Benutzungs- und Entgeldordnung für die Sportanlagen der Gemeinde auf der Tagesordnung. Die Gemeindevertretung hatte das Amt aufgeforderte, die neu zu kalkulieren. Durch den Sozialausschuss war festgelegt worden, dass eine Sportstättennutzung für Erwachsene pro Stunde 15 Euro, für Kinder kostenfrei sein soll. Die Sportplatznutzung soll 7,50 Euro je Stunde kosten. Damit wäre die Gemeinde mit einem Eigenanteil von 17,55 Euro je Stunde im Erwachsenensport beteiligt.

Von Anja Levien