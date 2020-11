Der Parkentiner Peter Kraus (59) ist heute Busfahrer im Job und Hauptfeuerwehrmann im Ehrenamt. Vor dreißig Jahren war er noch Hauptmann bei der NVA-Flugabwehr im Landkreis Rostock. Jetzt lässt er in einem Sachbuch auch in einst vertrauliche Verschlusssachen blicken.

Parkentiner Ex-NVA-Hauptmann gibt Einblicke in die DDR-Luftverteidigung

Zeitgeschichte - Parkentiner Ex-NVA-Hauptmann gibt Einblicke in die DDR-Luftverteidigung

Zeitgeschichte - Parkentiner Ex-NVA-Hauptmann gibt Einblicke in die DDR-Luftverteidigung