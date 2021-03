Parkentin/Rostock

Mangelhafte Hygiene, körperliche Übergriffe, zu wenig Personal: Anfang 2019 sorgten desaströse Zustände in der Parkentiner Kita „Wichtelhausen“ wochenlang für Schlagzeilen. Letztlich hatte der Landkreis Rostock dem privaten Kita-Betreiber nach einem „länger andauernden Prozess aus Beschwerden, Überprüfungen, Kontrollen, Vereinbarungen und Auflagen“ die Betriebserlaubnis entzogen.

Obwohl die Vorfälle mittlerweile zwei Jahre zurückliegen, die Kindertagesstätte einen neuen Träger hat und einige der Kita-Kinder inzwischen zur Schule gehen, ist bis heute nicht geklärt, was sich in der Einrichtung tatsächlich zugetragen hat. Eine Erzieherin wurde nach anderthalbjährigen Ermittlungen zu einer Geldstrafe wegen Körperverletzung und Nötigung von zwei Kindern verurteilt – seit Mittwoch steht nun die frühere Kita-Leiterin wegen des Verdachts der Körperverletzung und Nötigung im Jahr 2018 vor Gericht.

Beschuldigte legt Widerspruch ein

Nachdem die Staatsanwaltschaft Rostock schon vor Monaten einen Strafbefehl gegen die frühere Leiterin beantragt hatte, legte diese dagegen Widerspruch ein. In solchen Fällen wird eine Gerichtsverhandlung notwendig. Und gleich zu Beginn der Verhandlung im Amtsgericht Rostock, bei der die Beschuldigte nicht persönlich anwesend war, stellte Verteidiger Maximilian Rakow den Antrag, den Strafbefehl nicht zu verlesen und das Verfahren einzustellen. Begründung: Die in Punkt eins aufgeführten Straftaten seien zu unkonkret, es sei nicht ersichtlich, ob bei seiner Mandantin aktives Tun oder unterlassene Hilfeleistung sanktioniert werden solle.

Ein Einwand, den sie zum Teil nachvollziehen könne, sagte Richterin Dagmar Lüthke nach einer gut halbstündigen Beratungspause – und lehnte den Antrag zur vollständigen Einstellung des Verfahrens dennoch ab. Dabei hatten es auch die Punkte zwei und drei des von der Staatsanwaltschaft verlesenen Strafbefehls in sich. Von bei einem Mädchen eingeklemmten Armen und festgehaltenen Händen war hier die Rede, von in den Mund gedrückten Bananen, von einem Jungen, der auf die Bank geworfen wurde und dessen Kopf dabei gegen die Wand geschlagen sei, von Weinen und Schreien.

Harter Tobak – zu dem sich seine Mandantin nicht einlassen werde, betonte Anwalt Maximilian Rakow. Vielmehr beantrage er, das Verfahren auszusetzen – um vollständige Akteneinsicht zu erlangen. Denn in einem früheren Verfahren sei bereits gegen die Kita-Leiterin sowie eine weitere Mitarbeiterin ermittelt worden, so Rakow: „In der Folge wurden diese beiden Fälle aber aus unerfindlichen Gründen voneinander abgetrennt.“

Verhandlung wird in zwei Wochen fortgesetzt

Darüber hinaus habe eine mit dem Fall betraute Rechtsanwältin bereits eine vollumfängliche Akteneinsicht erhalten, ohne dass die Verteidigung davon vorher in Kenntnis gesetzt worden sei: „Das ist ein schwerer, nicht behebbarer Verfahrensfehler“, meinte Rakow. Letztlich willigten die Parteien in den Vorschlag von Richterin Dagmar Lüthke ein, der Verteidigung die Ermittlungsakte zur Verfügung zu stellen und an einem ohnehin vorgesehenen zweiten Gerichtstermin weiter zu verhandeln. Geladene Zeugen wurden ebenfalls auf den 24. März vertröstet.

Für betroffene Eltern ein unbefriedigender Ausgang des ersten Gerichtstages. „Ich hatte mir für heute einiges vorgestellt“, sagte etwa Claudia Wranik. „Aber das tatsächlich nicht.“ Dabei hätte die zweifache Mutter gern über ihre Erlebnisse mit der Kita „Wichtelhausen“ berichtet – und hierbei auch den Fokus auf das Jugendamt gelegt. Denn die desaströsen Zustände seien bereits seit 2017 bekannt gewesen, immer wieder hätten Eltern Probleme geschildert, Unterlagen und sogar ärztliche Gutachten eingebracht, die belegten, dass Kinder aufgrund mangelhafter Hygiene oder auch körperlicher Übergriffe unter gesundheitlichen Problemen gelitten hätten.

Neben einer Verurteilung der früheren Kita-Leiterin liege hier ihr besonderes Augenmerk, stellte Wranik klar: „Der Landkreis hat versichert, aus dem Fall ‚wichtige Lehren gezogen und weitergehende strukturelle Veränderungen herbeigeführt zu haben‘ – es wäre wirklich interessant, detaillierter zu erfahren, wie das konkret aussieht.“ Das Jugendamt müsse künftig zwei Dinge gewährleisten: einen besseren Kinderschutz – aber auch einen besseren Umgang mit Eltern-Beschwerden.

