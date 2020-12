Parkentin

Schnelles Internet, interaktive Tafeln, Beamer – die Grundschule in Parkentin macht mit Blick auf eine dringend notwendige Digitalisierung der Bildungseinrichtung Druck. „Wir sind froh, dass es jetzt offenbar Möglichkeiten gibt, hier schon früher in die Puschen zu kommen“, sagt Schulleiterin Claudia John. „Denn die Vorgaben des Rahmenplans zur digitalen Bildung können wir aktuell aufgrund fehlender Ausstattung gar nicht erfüllen.“

„Wir sind froh, dass es jetzt offenbar Möglichkeiten gibt, hier früher in die Puschen zu kommen.“ Claudia John, Leiterin Grundschule Parkentin Quelle: Friederike Schepker

Auch deshalb wurde die Gemeindevertretung in Bartenshagen-Parkentin jetzt aktiv – und beauftragte den Zweckverband Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern (eGo-MV), einen Medienentwicklungsplan zu erstellen. „Das Angebot beläuft sich auf gut 2100 Euro“, sagt Bürgermeister Tobias Priem. „Die finanziellen Mittel sind in den Haushalt 2021 eingestellt.“

Fördermittel sind erst für 2024 vorgesehen

Voraussetzung für den Plan: ein durch die Schule erstelltes Medienentwicklungskonzept. „Wir haben uns schon sehr früh für dieses Thema interessiert“, macht Claudia John deutlich. „Bereits im Jahr 2017 haben Kollegen an einer entsprechenden Fortbildung teilgenommen.“ Nach etlichen weiteren Beratungen war das Konzept 2019 fertig. „Unsere Hoffnung: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst – deshalb war die Enttäuschung zunächst groß, dass Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule für uns erst im Jahr 2024 abgerufen werden sollen.“

Grundsätzliches Anliegen der Schule sei es, den Kindern lesen, schreiben und rechnen beizubringen, stellt die Leiterin klar: „Aber wir dürfen die digitalen Medien nicht außer Acht lassen – deshalb freuen wir uns, dass es jetzt auch für uns eine klare Marschroute gibt.“ Denn es bestehe durchaus die Möglichkeit, Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule schon früher als geplant abzurufen, erklärt Steffen Loock, Regionalbeauftragter des Bildungsministeriums: „Das Geld ist prinzipiell da, um die Infrastruktur an den Schulen zu verbessern.“

Gemeinde muss Summe zunächst vorstrecken

Dafür sei es notwendig, zu prüfen, welche konkreten Bedarfe bestehen, sagt Loock: „Es geht nicht in erster Linie um die Beschaffung mobiler Endgeräte, sondern eher um Kabel, WLAN oder Access Points.“ Für Mecklenburg-Vorpommern stelle der Bund rund 100 Millionen Euro bereit: „Auf die Parkentiner Grundschule entfallen zuzüglich eines vom Land übernommenen Eigenanteils gut 82 000 Euro – das sollte man ausnutzen.“ Die Krux: „Die Gemeinde muss diese Summe erstmal vorstrecken und im Haushalt einplanen.“

„Wenn absehbar ist, dass der Plan steht, können die Mittel relativ kurzfristig in den Haushalt eingestellt werden.“ Tobias Priem, Bürgermeister Bartenshagen-Parkentin Quelle: Lennart Plottke

Dies sei für den Nachtragshaushalt 2021 vorgesehen, sagt Bürgermeister Tobias Priem (parteilos): „Wenn absehbar ist, dass der Medienentwicklungsplan steht und wir die Förderung in Anspruch nehmen wollen, können die Mittel relativ kurzfristig eingestellt werden.“ Dass hier zügig Handlungsbedarf bestehe, sehe auch die Gemeinde so, stellt Priem klar: „Wir haben aktuell sechs Klassen an der Schule, im kommenden Jahr werden es sieben sein, 2022 voraussichtlich schon acht – Ziel ist, bis dahin alle Klassenräume beispielsweise mit Beamern und interaktiven Tafeln auszustatten.“

Glasfaserleitungen sind bereits vorhanden

Dabei gebe es bereits gute Grundvoraussetzungen: „Wir haben vor einigen Monaten schon 18 000 Euro in die Hand genommen und zwei Gebäude mit Glasfaserleitungen verbunden sowie einen Serverschrank aufgestellt – deshalb können wir uns mehr auf die gesamte Technik konzentrieren.“ Mit Blick auf einen erfolgversprechenden Medienentwicklungsplan bestehe an der Parkentiner Grundschule grundsätzlich eine gute Basis, stellt auch Steffen Loock klar: „Und aktuell verschickt das Landesförderinstitut die entsprechenden Zuwendungsbescheide innerhalb von zwei, drei Wochen – das geht gerade relativ schnell.“

Die Kollegen hätten bereits einen schulinternen Plan erstellt, welche Lerninhalte in welcher Klassenstufe vermittelt werden sollten, macht Claudia John deutlich: „Das war eine freiwillige Sache.“ Im Januar werde es einen gemeinsamen Termin mit den Gemeindevertretern geben, bei dem das Konzept detailliert besprochen werden könne, sagt Tobias Priem und betont: „Da steckt jetzt schon viel Arbeit drin.“

