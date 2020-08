Parkentin

Zu einem Großbrand sind am Donnerstagabend in der Gemeinde Parkentin gleich mehrere Freiwillige Feuerwehren ausgerückt. nach Angaben des Parkentiner Wehrführers Daniel Dieckmann war gegen 22.12 Uhr ein Traktor samt Strohballenpresse in Flammen aufgegangen.

Das Feuer war mitten auf einem Feld hinter der Deponie am Ortsausgang Richtung Schwaß ausgebrochen. „Weil es rundum kein Wasser gab, habe ich mich als Einsatzleiter dazu entschlossen, weitere wasserführende Fahrzeuge anzufordern“, sagte Daniel Dieckmann. Zu Hilfe kamen Kameraden aus Bad Doberan, Kritzmow, Schwaß und Lambrechtshagen. „Mit massivem Schaumeinsatz konnten wir den Brand löschen“, sagt der Parkentiner Wehrführer. Kurz nach Mitternacht war der Einsatz beendet.

Schneise verhinderte Schlimmeres

Verletzt wurde niemand, der Fahrer des Traktors konnte sich retten. Ein Bauer habe vorbildlich reagiert und eine Schneise gegraben, damit sich das Feuer nicht noch weiter ausbreiten kann, sagte Daniel Dieckmann. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Die Anfahrt zum Einsatzort hatte sich nach Angaben des Parkentiner Wehrführers etwas schwierig gestaltet. Weil er hinter der Deponie lag, konnten die Feuerwehrleute bei der Anfahrt zunächst keinen Feuerschein erkennen und mussten andersherum fahren.

Erst vor vier Tagen war auf einem Feld in Hohen Luckow eine Strohpresse in Brand geraten. Auch hier gab es weit und breit kein Löschwasser. Damals unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Parkentin die örtlich zuständigen Kameraden aus Satow.

